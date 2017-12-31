中新網12月31日電 據美國中文網報導，新年將至，美國紐約時報廣場又將迎來一年一度的盛大跨年活動。時報廣場的2018數字和水晶球都已準備就緒，這裏的跨年傳統已經有超過100年的歷史，屆時將有盛大的歌舞表演。此外，久負盛名的巨型水晶球也將在當晚午夜時分從時報廣場1號樓落下，迎接2018年的到來。

每年，世界各地的遊客冒著嚴寒前往時報廣場，只為等待水晶球落下，煙花漫天的一瞬間。在時報廣場，工作人員前幾天為迎新水晶球嵌入閃閃發亮的全新水晶片。今年水晶球的主題是「平靜之禮」，折射后的切割水晶就好似蝴蝶翩翩飛舞，寓意祥和。

2018年的這顆水晶球共由2688片水晶片組成，上面還裝置了32000多個LED燈，能夠變換1600萬種色彩圖案，點亮紐約夜空。水晶球倒數活動，是每年紐約跨年夜的重頭戲。伴隨著水晶球的緩緩滑落，人們也將在歡呼聲中迎來新的一年。

由於近幾個月來紐約多次發生襲擊事件，再加上年底極端組織「伊斯蘭國」不斷發佈恐襲威脅，紐約州長庫默發表聲明稱將增派警力，對各大人流聚集地進行巡查。

此外，紐約警方與大都會運輸署已完成防恐部署，增加快速輻射反應卡車和專門檢測炸彈的警犬。而紐約的幾個機場也將有更全面的安保措施，保障民眾安全。

紐約警察局負責人28號在新聞發佈會上說，雖然他們並沒有收到具體的恐怖襲擊威脅，但仍將採取一系列措施，確保安全。屆時紐約跨年夜活動將是警力布置最嚴密，保護措施最嚴格的活動之一。

31日當天，紐約時報廣場附近區域將從上午開始採取管制措施，警方將在路口設置路障汽車和沙土卡車，附近的125個停車場將全部關閉。警方將在附近設置多個安檢點，確保不會有人攜帶武器進入。民眾必須經過兩層安檢，才能進入核心區域。時報廣場附近的酒店也都有警察巡邏。此外，警方還將派出更多警犬、便衣警察和反狙擊小組，應對突發情況。

此外，由於近期的極寒天氣，31日的跨年夜將會成為50年以來紐約最冷的跨年夜，當晚氣溫只有零下12攝氏度。