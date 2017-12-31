自由市場大咖投手達比修，目前還沒和球隊簽下合約，據傳紐約洋基對他也感到興趣，不過必須要達比修的薪資在「合理範圍」內。

有許多球隊都對這位自由市場A咖投手達比修有興趣，小熊、太空人都已經和他會面過，根據《FanRag Sports》作家Jon Heyman表示其實洋基也很喜歡達比修。

Heyman在文章中指出，如果達比修的薪資在「合理範圍」內，洋基會很認真地考慮是否要簽下他，因為他們希望團隊薪資能在奢侈稅門檻1.97億美元以下。

洋基想補強先發投手戰力，曾探詢交易Gerrit Cole、Chris Archer和Michael Fulmer的可能性，也看上自由球員Alex Cobb，Heyman認為Cole是最適合的人選，不過洋基在冬季會議上和海盜的談判沒什麼麼進展。