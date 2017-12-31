MLB／洋基喜歡達比修 但薪資要在「合理範圍」內NOWnews今日新聞 (2017-12-31 10:22)
自由市場大咖投手達比修，目前還沒和球隊簽下合約，據傳紐約洋基對他也感到興趣，不過必須要達比修的薪資在「合理範圍」內。
有許多球隊都對這位自由市場A咖投手達比修有興趣，小熊、太空人都已經和他會面過，根據《FanRag Sports》作家Jon Heyman表示其實洋基也很喜歡達比修。
Heyman在文章中指出，如果達比修的薪資在「合理範圍」內，洋基會很認真地考慮是否要簽下他，因為他們希望團隊薪資能在奢侈稅門檻1.97億美元以下。
洋基想補強先發投手戰力，曾探詢交易Gerrit Cole、Chris Archer和Michael Fulmer的可能性，也看上自由球員Alex Cobb，Heyman認為Cole是最適合的人選，不過洋基在冬季會議上和海盜的談判沒什麼麼進展。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Fee Sexy 性感睡衣．美人 性感 睡衣．性感睡衣 玫瑰．紫色 性感 睡衣．LOVE 性感 睡衣．性感 睡衣 玫瑰．雅典女神性感睡衣．性感 睡衣．性感睡衣．白色 性感 睡衣．中大尺碼 性感 睡衣．薄紗性感睡衣．蕾絲 性感 睡衣
- Just Diamond Love Letter系列18K金鑽石墜子-X
- 技嘉H270平台 Intel第七代 I3系列雙核 GTX1050Ti-4G獨顯 SS
- A.S.O 輕量休閒 真皮閃亮牛皮奈米休閒鞋 酒紅色
- MICHAEL KORS 質感荔枝皮革壓紋手提斜背兩用包.黑
- Earl Jean 灰單寧彈性低腰合身窄管褲-淺灰-男
- 合作金庫（數位金融人員（二））密集班函授課程
- ICHE衣哲 時尚水母印花造型針織毛衣上衣(兩色)-紅
- 欣康SYNCON ONE(0-12歲)ISOFIX汽車安全座椅(灰黑)
- 【Bernice】卡達4尺工業風餐桌椅組(一桌四椅)
- BOTTEGA VENETA 經典牛皮編織方型拉鍊斜背包(大-黑色)
5年1.56億!70分先生今夏續頂薪 他是這隊招牌【北京新浪網】
梅西還是瓜帥最離不開的人！有他在曼城會有多強【北京新浪網】
曝騎士有意洛城場均21分超六!西部第9會賣他?【北京新浪網】
籃網克服連戰低潮 湖人七連敗【中廣新聞網】
蘇炳添:給自己2017年打90分 已做好當爸爸準備【北京新浪網】