（中央社記者張謙香港31日電）2017年即將過去，踏入2018年，可能震撼港人的大事都與基礎建設有關，而這些建設能否順利運行，背後卻又涉及政治。



在2017年結束前，中國大陸人民代表大會常務委員會通過廣深港高速鐵路香港站實施「一地兩檢」的合作安排，即北京方面同意大陸執法人員在港劃地執法。



廣深港高鐵連接廣州、深圳和香港，廣深段早已通車，只剩下香港段尚未開通，但香港段已接近完成階段，預料明年第三季通車。



在廣深港高鐵全線通車後，今後由香港到廣州的行車時間將由目前2個多小時縮短至48分鐘。



陸港當局一直爭取在高鐵香港站實施「一地兩檢」，即兩地在站內各設通關口岸，以方便旅客。



香港和廣東當局11月簽定了廣深港高鐵的「一地兩檢」通關安排，容許大陸執法人員在香港高鐵站限定範圍內執法，人大常委會通過的就是這項合作安排。



但有關合作安排仍需要香港內部進行立法，也就是需要立法會通過。到目前為止，立法會的建制派議員明確表態支持「一地兩檢」，泛民主派議員卻表態反對。



泛民方面從一開始就反對「一地兩檢」，認為讓大陸執法人員在香港境內執法，是破壞「一國兩制」，更激烈的批評是北京「全面管治香港」。



在泛民的反對下，「一地兩檢」能否通過，目前難以預料。如果立法出現問題，「一地兩檢」將會無法可依，令高鐵遇上「法理災難」。



撇開這種政治爭議，民眾卻普遍認為，高鐵一旦開通，等同打通港陸之間的脈絡，對拉近兩地關係有深遠影響。



不少分析指出，「一地兩檢」所以呈現政治化，背後還是與泛民和北京之間多年來互不信任有關；泛民多年爭取普選未果，北京方面則認為泛民「沒有愛國愛港」的條件，至今不同意普選。



近幾年來，泛民和北京之間的矛盾不但沒有消除，而且有所激化。比如，去年大陸全國人大主動釋法，令泛民多名議員失去議席。



選舉管理委員會已決定於明年3月11日為4名失去議員的議席進行補選，選民如何作出選擇，將可能是本地政治走向的另一次試金石。



除了高鐵，連接大陸珠海、澳門和香港的港珠澳大橋也應於明年通車，這將改變香港與大陸的聯繫，今後不再「望海興嘆」。



港珠澳大橋全長49.968公里，是全球既有橋梁又有海底隧道的龐大工程之一，原預定今年底通車，但至今還沒有通車，估計延至明年。



目前從香港前往澳門或珠海只能搭乘船隻，航行時間超過一小時以上；大橋通車後，前往澳門僅需約20分鐘，到珠海僅約30分鐘。



不少人預期，港珠澳大橋通車將為三地帶來龐大經濟效益。單就房地產而言，珠海和中山等地的房價近幾年就持續上漲。



在通車前，珠海市官方也提出計畫，利用5至10年時間建設「大橋經濟區」。



大橋將為三地民眾的生活帶來怎樣的影響和經濟效益，目前難以預料，但輿論充滿期待。1061231