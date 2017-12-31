隨著北半球進入嚴冬，雷霆隊正在進行一場打法上的革新，Russell Westbrook(威斯布魯克)帶領著他的夥伴們，在近10場打出了8勝2負的戰績，用行動來回應外界：他們依舊在西區有著強大的競爭力。

雷霆本季找來了Paul George以及Carmelo Anthony，組成「三巨頭」的陣容，不過開季之後卻遲遲沒能打出令人滿意的化學效應，身為球隊一哥的Westbrook也因此而成為眾矢之的。

雖然上賽季打出場均「大三元」的可怕數據、力壓前隊友James Harden成為年度MVP，不過不少人認為雷霆戰績較火箭差，且Westbrook整季高達41.7%的球權佔有率，實在太過「球霸」，從而影響到隊友的發揮，認為他並不配這個獎項。

而雷霆開季的低迷狀態，也讓質疑的聲音變的更加巨大。

在近期這一段期間，Westbrook場均已經較上賽季減少了約6次出手，就是為了讓兩位新同學能更好的發揮，不過這樣的轉變他似乎自己也還沒能適應，也因此而喪失了攻擊籃框的侵略性，連帶影響了球隊進攻的流暢度。

不過在12月中，雷霆慢慢開始改變打法，Westbrook調整了自己的出手選擇，減少不擅長的三分球。在18日戰勝丹佛金塊後，威少場均只在三分線外出手1.7次，這樣的轉變也讓雷霆的不合理進攻逐漸減少。

除此之外，Westbrook也更勇於的來衝擊籃下，找回過去捨我其誰的氣勢，更願意在球隊進攻當機時來承擔責任，這也讓他們過去在第3節容易火力下滑的毛病改善不少。

在威少做出重大轉變後，隊友們也慢慢開始找到自己在球隊中的定位，Anthony開始適應射手的角色，減少自己在中距離的單打出手，增加了接球投射的穩定性；至於守強於攻的Andre Roberson，也終於意識到自己不該待在底線等球，而是更多的利用空缺來突襲籃下，這讓雷霆過去壅塞的空間變得更為寬廣。

嶄新的雷霆隊現在重回西區列強的競爭行列，目前他們20勝16負在西區排名第5，距離第4的灰狼僅有2場勝差，越來越接近季出所接近的目標。

在職業生涯的第10個賽季，Westbrook正在試圖證明自己也是一名合格的領袖，且能和他同等級別的巨星一起打球，而12月至今他們的狀況看起來絕佳。

雖然對三巨頭來說，真正的挑戰是在季後賽，勇士、馬刺和火箭等強隊目前所展現的實力的確更好，但是至少他們已經在跨出了重要的一步，而Westbrook為此做出的努力，無疑是最為關鍵的。