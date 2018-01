【大成報記者于郁金/連凱斐/臺南報導】成功大學博物館2015年夏天至2016年,在歐洲巡迴展出「I C Taiwan」,展現臺灣歷史、產業與文化,建構了大學博物館展示的新典範,也開創文化外交新模式,2017年成大博物館以「I C Taiwan」參加UMAC卓越獎評選,與法國雷恩大學並例第二,一舉成為國際知名的大學博物館。博物館館長陳政宏、策展人郭美芳助理研究員,回憶當時策畫「I C Taiwan」的過程,可說是「小人玩大刀」,館內人員不足十人,卻要執行百人大館的業務,想要同時與捷克的布拉格城市博物館、馬薩里克大學孟德爾博物館、國家技術博物館3座國際級博物館合作,當時還真有點小人玩大刀般的心虛;所幸,獲得校方全力支持,終於完成百人大館才做得到的國際大展;更重要的是,策展與展出過程,成大博物館也從中發現大學博物館的新價值,顯示出自身的能量。UMAC卓越獎(UMAC Award)其宗旨在表彰大學博物館和典藏的卓越創新,最重要的是表揚大學博物館和典藏對其所在大學、社區和當代社會的影響;陳政宏在2017年下半年,親自飛往芬蘭赫爾辛基的大學博物館與典藏委員會舉辦的國際研討會領獎。陳政宏說,接獲獎牌與花束瞬間,內心激動之餘,腦中只有一個想法,成大博物館終於成功地成為國際知名的大學博物館。「I C Taiwan」將臺灣位居東亞海洋樞紐的地位,比對捷克位居歐洲陸路中心的地理位置,試以論述臺灣產業、文化以及臺灣跟海洋的關係;在布拉格城市博物館展出臺灣半導體產業、臺灣紡織產業、臺灣傳統宗教與醫學、蘭花文創;馬薩里克大學孟德爾博物館的主題是蘭花生技、大學教研、灣野生蘭;國家技術博物館展出工業大學與歷史古城的對話,臺灣海洋文化與產業、臺灣傳統信仰建築、西方宗教在地化與傳統信仰、古鎖具、伯夷佛教藝術等。成大博物館指出,「I C Taiwan」展的特殊性在於所含括的主題、脈絡與內容的深度,是基於大學所蓄積的學術能量-專業研究的深度、綜合大學的學術廣度,以大學為核心串聯產官學生產的內容,產品來自跨域產官學的有形與無形成果,而非單一主題或單一來源。陳政宏強調,「I C Taiwan」得以成功,不僅是能力與能量,更重要的是與生存土地的連結與社區的互動與結盟,以及深厚的人脈基礎;包括陳政宏、與博館物陳恒安組長與孟德爾博物館館長Dostal深厚的友誼,促成了兩大博物館的密切合作;。社區興濟宮及大仙寺數10年來與校長家族深厚情誼,中文系陳益源教授長期與興濟宮在宗教相關的議題合作,都是成大博物館得以與這些單位合作契機,也獲得興濟宮的經費支援,促成「I C Taiwan」執行。UMAC(INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS COMMITTEE FOR UNIVERSITY MUSEUMS AND COLLECTIONS),是全球高等教育博物館和各學科典藏藏的宣導者;支持大學博物館和藏品繼續發展,作為致力於研究,教育和保存文化、歷史、自然和科學遺產的重要資源。