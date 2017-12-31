【大成報記者于郁金/連凱斐/臺南報導】臺南市長李孟諺於12月30日頒發「第6屆臺南文化獎」予藝術家林智信，感謝其長期以美學型態保存臺灣文化，並透過海外展覽將臺灣文化內涵推展到世界各地的重要貢獻；林智信老師獲頒第6屆臺南文化獎實至名歸，更是臺南、臺灣之光。林智信老師畢生對臺南、對臺灣，美術界、文化界貢獻，主要有3個方面：1、林智信老師是一個全方位的藝術家，藝術成登峰造極，不只是油畫、版畫，更運用各種媒材，包括琉璃、木刻甚至交趾陶等媒材來展現他的藝術創作，不斷的求新求變來實驗，創作出《迎媽祖》、《芬芳寶島》等鉅型作品，讓後輩難望其項背。2、林智信老師長期致力在本土文化的闡述跟保存，很多創作是關於臺灣純樸的1950年代，包括臺灣的山川、美景、人文，展現那個年代臺灣人堅毅的、吃苦耐勞、純樸的精神，林老師的作品勾起我們對臺灣純樸民風的懷念，呈現臺灣精神。3、林智信老師可以說是拓展藝術外交的先鋒，他的作品不只在國內知名，也名聞海外，這幾年在歐、美、日、中、韓都曾舉辦展覽，也透過這樣的機會，把臺灣寶貴的文化、深厚的文化底蘊，介紹給世界各國。林智信老師表示，感謝長期以來，很多藝術界朋友以及社會給我的鼓勵和支持，這次得到台南文化獎，實在非常榮幸；知名畫家席德進先生，生前一直鼓勵我，藝術家要像戰士，要在他的畫架前告別一生，這句話讓我深深感動，我也抱這個心態，我的終生職志，就是要創作到我生命的最後一分一秒。擔任本屆決選委員的國立臺北藝術大學邱坤良教授表示，1950年代的臺灣因為冷戰及美援等因素，歐美文化大量進入臺灣，但不同於許多同輩藝術家一心追求當時流行的歐美繪畫風格，林智信多年以來，一直都是以他自己生長環境中，所熟悉的人與事為創作主題，用刀刻或畫筆記錄下來；林智信作品中所表現的民俗、宗教及農村的生活非常動人，也可說是開風氣之先；另外，以前所看到表現民俗文化或者是農村生活的作品，大概都是很殘破、很悲慘的，但是，林智信的作品卻可以看到臺灣人的韌性，即使生活貧困，還是樂天知命。林智信1936年出生於臺南歸仁，為臺南師範專科學校傑出校友，曾任南美會第6任會長，以及十餘屆全省美展、全國版畫展評審委員，他以畢生心力，將早期臺灣民俗文化進行美學型態的表達和保存，用畫布見證時代，以藝術保存歷史，作品屢獲邀於海外做長期性展覽，讓臺灣文化以藝術形態傳播至世界各地，文化影響深遠，經本屆遴選委員會推舉為得獎人。2014年，林智信以近80歲高齡，再以油畫形式完成全長248公尺、高1.12公尺、描繪50年代臺灣的曠世鉅作《芬芳寶島》；整件作品以東方特有的多點透視法描繪、讚美祥和純樸的年代時光及臺灣的壯麗山河；林智信的作品不但在美學上能和自然取得和諧理想境界，在題材上更成功地從傳統農業體系中解放，他的創作一直立足於土地，深具自己獨有特色，也因此能讓國際藝壇肯定，並讓國際社會透過他的作品，深刻瞭解臺灣文化，獲此殊榮實至名歸。典禮包括國立臺北藝術大學戲劇學院邱坤良教授、國立歷史博物館前館長黃光男教授、國立臺南大學黃宗顯校長、國立臺灣文學館蕭淑貞副館長、郭綜合醫院院長夫人郭林欣欣、奇美博物館潘元石顧問、臺灣版畫家廖修平及前教育局長鄭邦鎮等各界貴賓蒞臨觀禮，場面盛大溫馨。