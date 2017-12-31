【大成報記者于郁金/郭騏樂/綜合報導】連續舉辦多年、好評不斷「河北文化寶島行」，此次有「2017河北文化寶島行《茶禪一味》 燕趙之聲 禪茶壹味」音樂會、「紙象萬千─河北造紙印刷工藝展」、「水墨丹青 情繫冀臺─書畫交流展」等融合傳統與現代，深具河北特色的文化展演，即日起至元旦在佛陀紀念館為大眾呈現，為大家帶來一場音樂和文化交融的饗宴。佛陀紀念館開館6周年，邀請河北文化團體來台交流；「2017河北文化寶島行」在佛館展開一系列活動，除了音樂家李志輝團隊「2017河北文化寶島行《茶禪一味》燕趙之聲 禪茶壹味」音樂會，並有「紙象萬千—河北造紙與印刷工藝展」、「情繫冀台」書畫交流展等融合傳統與現代，深具河北特色的文化展演。「2017河北文化寶島行」由河北省人民政府臺辦、河北省文化廳主辦，以及河北冀臺文化交流中心、星雲文化教育公益基金會及財團法人人間文教基金會承辦，於12月30日在佛館大覺堂演出「燕趙之聲 禪茶一味」音樂會；從音樂會的美妙樂聲，工藝、書畫的展覽，感受河北的地理人文風情，和中華文化的博大精深，啟動這場河北文化跨年活動的開端。當日在大覺堂演出《茶禪一味》音樂會，曲目均為李志輝原創作品；該演出團隊今年5月應邀在「慶香港回歸20周年」活動中演出，擔綱「美麗河北新世紀地理音樂會」；8月則參加克羅埃西亞普拉「絲綢之路」中國民謠音樂節，在有2000年歷史的圓形競技場，展演融合世界音樂、古典音樂、地理音樂的跨界合作，獲得多方讚譽。此次演出的部分作品，選自「美麗河北新世紀地理音樂會」，充分展現河北的山水人文情懷。「『好東西要和好朋友分享』，用這句話形容河北省再適合不過了！」佛光山寺常務副住持慧傳法師在音樂會前致詞表示，由於星雲大師捐贈北齊佛首造像回歸，佛光山和河北的關係更加密切，後來河北省的雜技表演、非物質文化遺產，和曲陽白石佛教造像藝術展，以及兒童劇的表演，都為大眾帶來無限歡喜，和星雲大師「給人歡喜」的理念不謀而合，此次音樂會的命名「燕趙之聲 禪茶壹味」，不僅有趙州茶公案的寓意在內，而燕趙之士多意氣慷慨之人，又和星雲大師新年春聯「忠義傳家」的意義不謀而合。河北省臺辦副主任付輝東表示，此次舉辦「2017河北文化寶島行」，和大眾分享燕趙文化的精采，謹代表省臺辦祝賀佛館滿6週年，對參與冀臺交流的朋友表示感謝，河北近年以文化引領經貿、社區交流的蓬勃發展，讓臺灣和河北彼此親近認識，而燦爛的中華文化，更是大家可貴的財富。河北省文化廳廳長張妹芝則說，隨著北齊佛首踏上回家的道路後，陸續還有非遺、雜技等項目到佛光山展演，大家是懷抱著感恩的心，以這些文化活動回報佛光山，星雲大師的三好和四給，以及推動藝文的理念，和河北省文化廳以文載道的精神相符合，希望透過展演的交流，讓大眾領略河北文化的精髓。張妹芝廳長並致贈佛畫卷軸，由慧傳法師代表接受；隨後，音樂家李志輝領銜演出《燕趙之聲 禪茶壹味》音樂會，分為「妙語禪心 禪茶人生」、「融合交響 美麗河北」、「兩岸同根 情繫山水」、「大愛慈悲 千心千願」等4個樂章，運用中西樂器、絲竹和電子樂器的對話，以及聲光效果的營造，演奏「步步蓮花」、「煙柳風荷白洋澱」、「蝶舞佛光山」等風格婉轉清新、餘韻不斷的樂曲，最後以安可曲「水墨丹青鳳凰城」為音樂會畫下休止符。音樂會結束後為筆會「水墨丹青 情繫冀臺─書畫交流展」，由河北省和臺灣的書畫名家，包括河北的郭永利、張樹民，以及臺灣的劉文隆、陳偉等齊聚一堂，當眾揮毫，有水墨畫和書法，共同創作「和」、「家」系列的書畫作品；佛館館長如常法師並帶領張妹芝廳長欣賞「林智信—迎媽祖傳統木刻水印版畫作品展」，以及由人間佛教研究院院長妙凡法師導覽參觀藏經樓等處。佛館本館大堂則展示「紙象萬千─河北造紙印刷工藝展」，有剪紙、風箏，還有河北遷安桑皮紙、河北雅圖數字印刷、武強年畫、內丘神碼、廣平水陸畫等，讓觀眾一窺河北造紙精湛紙藝、造紙和印刷工藝之美，以及印刷工藝之發展與特色；另外，「情繫冀台」書畫交流展則有河北省書畫藝術家與多位臺灣書畫藝術家共同展出，並現場揮毫，切磋技藝。「紙象萬千—河北造紙與印刷工藝展」則展出河北遷安桑皮紙、河北雅圖數字印刷、武強年畫、內丘神碼、廣平水陸畫等，讓觀眾一窺河北造紙和印刷工藝的發展與特色；「情繫冀台」書畫交流展則有河北省書畫藝術家與多位台灣書畫藝術家共同展出，並現場揮毫，切磋技藝。此次開幕音樂會與會有國際佛光會世界總會署理會長慈容法師、河北省石家莊市臺辦主任王西波、冀臺文化交流中心主任白迎金、白滄沂天彫博物館館長白滄沂、屏東大學校長古源光、南華大學校長林聰明等1700人。