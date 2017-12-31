2017年剩下倒數不到24小時，綜觀在今年世界體壇，又發生了不少大大小小不可思議的事件，無論是大聯盟太空人隊勇奪隊史首座世界大賽冠軍，幫助休士頓民眾暫時忘卻哈維颶風帶來的痛苦，經典賽美國隊首度奪冠，又或是在自由球員市場，日籍「二刀流」好手大谷翔平加入天使隊，都讓人印象深刻，但也別忘了「費天王」Roger Federer以36歲之姿，拿下澳網、溫網冠軍，這位「瑞士特快車」將開向何處？也令人感動。

而美式足球超級盃新英格蘭愛國者隊當家四分衛Tom Brady演出史上最大逆轉，擊敗獵鷹隊奪冠，或許也是球迷難忘的戲碼之一，NBA勇士隊在主場甲骨文球場擊敗騎士隊，拿下總冠軍，Kevin Durant跳出來當英雄，也是新「超級隊」的當家戲碼。

以下就是2017年體壇的十大新聞：

10.「二刀流」大谷翔平加盟天使

飆出日職最速傳說165公里，打擊媲美「哥吉拉」松井秀喜，火腿隊「二刀流」好手大谷翔平，在經過入札制度後，展開面談，最後婉拒東岸球隊如：洋基、紅襪等傳統豪門，反而選擇加入西岸洛杉磯天使隊，比起當「錦上添花」的新人，大谷準備好要當「救世主」，他加入美聯後，可以更徹底實行他想要的「二刀流」計畫，也是投、打、守，相當全面的球員。

不過大谷也有風險，他在季外開刀解決了腳踝傷勢問題，但他又被爆出手肘韌帶有輕微撕裂傷，已經注射「人工自體血小板」（PRP），但美職強度畢竟還是比日職高，大谷菜鳥年怎樣適應，將會是他未來在大聯盟生存的關鍵。

9.美國體操隊前隊醫Larry Nassar被爆性侵

美國體操國家隊隊醫Larry Nassar被2012年倫敦奧運金牌體操好手McKayla Maroney指控，曾對她多次性侵得手，也引發後續效應，Nassar坦承對7位女童上下其手，利用職務之便，有的父母竟然還在身邊，而最後媒體調查發現約有350多名選手被他侵害。

8.球王梅西上演帽子戲碼助阿根廷逆轉進世足賽

2018年俄羅斯世界盃足球會外賽，阿根廷隊遇到強隊厄瓜多，憑藉著「球王」Lionel Messi(梅西）演出帽子戲碼，最後以3:1擊敗厄瓜多，阿根廷隊以分組第三挺進世足賽。

Messi過去以在國家隊進球數過少為球迷詬病，加上去年他在美洲盃沒有射進PK戰的關鍵一球，讓他曾經一度想要宣布退出國家隊，但就在他驚喜幫助阿根廷踢進世足賽後，「感恩Messi、讚嘆Messi」就成了阿根廷人民心中的最佳心聲。

7.俄國平昌冬奧恐無法參賽

俄羅斯選手從里約奧運就因為「禁藥事件」，不但多數遭禁賽，還有選手以「中立運動員」身份參賽，這點要回溯至俄國這幾年在運動項目表現，實在是不夠理想，除了禁藥外，上屆冬季奧運是在俄國索契舉行，這對俄國來說是極為諷刺之事，但韓國平昌冬奧即將登場，俄國電視台就算抗議，也無法改變被禁賽的事實。

6.拳王梅威瑟與麥格雷格金錢戰爭

美國「不敗拳王」Floyd Mayweather（梅威瑟）跟綜合格鬥天王Conor McGregor（麥葛雷格）對打的「世紀之戰」，最後Mayweather以技術性KO擊敗 McGregor，而這場比賽，預計吸金高達2億美元，也幫他生涯勝場數推進50場，McGregor也進帳3000萬美元，無論輸贏，都是「金錢戰爭」。

5.NBA勇士騎士三度對壘

毫無疑問，有「小皇帝」LeBron James的騎士隊，跟擁有「咖哩射手」Stephen Curry的勇士隊對決的總冠軍賽就是收視與票房保證，因為他們都是「超級隊」成員，尤其是騎士隊雖然補進了不少好手，但Stephen Curry有了從雷霆隊轉來的Kevin Durant當幫手，Kevin Durant總冠軍賽把握主場優勢，獨得39分，拿下MVP，也是實至名歸，但雙方三度對壘，話題依舊十足。

4.為休士頓而戰太空人奪歷史首冠

今年大聯盟在印地安人隊瘋狂22勝後，大部分球迷一定還是看好這支不敗之師，但太空人隊的確鬥志十足，「阿土伯」Jose Altuve在總冠軍賽第5戰轟出3分砲，力壓道奇隊，太空人隊在不被看好狀況下還能奪冠，全隊士氣高昂，就連Carlos Correa也在奪冠後求婚成功，成為另一項話題。

3.超級盃新英格蘭愛國者逆轉勝

一年一度的超級盃都是全美運動最受矚目的賽事，而新英格蘭愛國者隊在四分衛Tom Brady帶領下，在落後25分下演出絕地大反攻，最後反拿下31分逆轉勝，Tom Brady成為史上最偉大四分衛，5度幫愛國者拿下冠軍，這位39歲的老將，證明自己的確是史上最強。

2.36歲費天王巔峰再起澳網、溫網稱霸

「瑞士特快車」Roger Federer，今年在澳網逆轉擊敗「西班牙蠻牛」Rafael Nadal奪冠，他在比賽中傷傷停停的狀況令人不捨，他雖名列第17種子，但最後一路奪冠，這樣的過程有如雲霄飛車，而他跟Nadal的生涯對戰，又寫下新的詩篇。

Roger Federer不但是「硬地高手」，他在溫網擊敗Marin Čilić，奪得第8座溫網冠軍(生涯第19座大滿貫冠軍)，成為溫網史上最多男單冠軍的選手，名符其實的草地之王。不過最後Federer退出巴黎大師賽事，也為今年的「老費傳奇」暫時劃下休止符。

1.NFL例賽演唱國歌單腳跪姿抗議事件

去年舊金山四九人隊當家四分衛Colin Kaepernick為抗議「種族議題」還有警察執法過當，以單腳跪姿方式再演唱國歌時抗議，引發他最後成為自由球員，但就在新任總統Donald Trump再度發表不當言論，抨擊演唱國歌時不起立球員後，抗議事件不但擴大，還演變成集體抗議，種族問題，抗議等話題持續在美式足球賽季成為重點。