（中央社記者蘇木春台中28日電）台中一家餐廳賴姓女員工不滿另名黃姓女同事要分手，持刀將黃女砍到腹部臟器外露，自砍腹部又喝浴廁清潔劑輕生，兩人送醫後生命跡象穩定，警方訊問後將賴女依法送辦。



台中第六警分局今天發布新聞稿指出，台中市西屯區西屯路一家餐廳，34歲賴姓與23歲黃姓女員工兩人原先交往，23日晚間10時多，黃女提出分手，兩人在餐廳宿舍談判，賴女心生不滿，持刀砍黃女腹部一刀，造成臟器外露。



賴女傷人後，將黃女攙扶到宿舍1樓，交由其他同事照顧，並向台中市消防局報案，賴女又回到平時居住的4樓宿舍，先持刀穿刺自己的腹部兩刀，再喝浴廁清潔劑輕生。



其他同事發現賴女輕生，一併將賴女與黃女送醫救治，兩人送醫後生命跡象穩定，台中第六警分局永福派出所員警接獲消防局轉報，趕到現場處理。



賴女向警方供稱，她因不滿對方另結新歡提分手，才會拿刀出來，原先只是想嚇對方，沒想到一時情緒激動出手傷人。警方訊問後將賴女依殺人未遂罪嫌移送台中地檢署偵辦。1061228