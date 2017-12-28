北市刑大建案包商遭槍擊 警鎖定嫌疑人中央社 (2017-12-28 22:41)
（中央社記者黃麗芸台北28日電）台北市松山區一間承包新建工程廠商25日遭人開槍示威，這間廠商同時承包台北市刑大新建大樓案，警方研判不排除和土方利益糾紛有關，已鎖定特定對象追查。
松菸文創大樓11月初發生槍擊案，警方12月26日獲報偵辦，南下雲林帶回槍手翁姓男子，並起出作案手槍1把，翁男自稱是個人想介入土方工程才開槍，警方仍持續清查是否受他人教唆犯案。
未料，12月25日松山區一間承包建案廠商也遭人開槍示威，因同時負責興建市刑大的新建大樓工程案，傳聞有黑幫涉入，警方已鎖定特定對象，不排除和土方利益有關。1061228
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