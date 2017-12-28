日期:12月28日消息，CBA聯賽第21輪今天繼續進行，山東隊以127-90大勝北控隊。

山東隊勞森得到25分3籃板9助攻，莫泰尤納斯得到25分14籃板。丁彥雨航26分5籃板6助攻，賈誠13分6籃板，張春軍12分3籃板。

近期山東隊輸球有點多，在上一輪他們輸給了山西隊，第18輪在領先20分的情況下，最終被青島隊逆轉成功，第17輪還曾輸給了上海隊。而今晚對陣北控的比賽，山東隊一直保持著的優勢，最終取得一場大勝。

山東隊後衛睢冉仍然在傷病康復中，因此本場比賽沒有出場。賽后睢冉在微博上這樣寫到：

「無論輸，無論贏，無論笑，無論哭，無論你們說，還是你們叫，我們都有自己的路，一條我們自己選的路！按部就班！團結一致！不知道何時這個球隊已經變成了不能輸球，不能打不好的球隊！都是人都會有累的時候！休息休息為了走更遠的路！多一些寬容！加油山東高速！我會積極康復！儘快回到大家庭當中！想念大家！一場好的勝利！加油！每個人！不要每次失去了才懂得珍惜！不在的永遠都是最好的！這真的很幼稚！相信每個人！今天都是好樣的！加油！山東！」

（嘀嗒）