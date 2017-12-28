睢冉：不知何時山東變成不能輸球 人都會累北京新浪網 (2017-12-28 22:29)
日期:12月28日消息，CBA聯賽第21輪今天繼續進行，山東隊以127-90大勝北控隊。
山東隊勞森得到25分3籃板9助攻，莫泰尤納斯得到25分14籃板。丁彥雨航26分5籃板6助攻，賈誠13分6籃板，張春軍12分3籃板。
近期山東隊輸球有點多，在上一輪他們輸給了山西隊，第18輪在領先20分的情況下，最終被青島隊逆轉成功，第17輪還曾輸給了上海隊。而今晚對陣北控的比賽，山東隊一直保持著的優勢，最終取得一場大勝。
山東隊後衛睢冉仍然在傷病康復中，因此本場比賽沒有出場。賽后睢冉在微博上這樣寫到：
「無論輸，無論贏，無論笑，無論哭，無論你們說，還是你們叫，我們都有自己的路，一條我們自己選的路！按部就班！團結一致！不知道何時這個球隊已經變成了不能輸球，不能打不好的球隊！都是人都會有累的時候！休息休息為了走更遠的路！多一些寬容！加油山東高速！我會積極康復！儘快回到大家庭當中！想念大家！一場好的勝利！加油！每個人！不要每次失去了才懂得珍惜！不在的永遠都是最好的！這真的很幼稚！相信每個人！今天都是好樣的！加油！山東！」
（嘀嗒）
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
頭條|大傷初愈獻屠殺!他用26分鐘證明誰是老大【北京新浪網】
霍普曼杯費德勒取新賽季開門紅 瑞士3-0橫掃日本【北京新浪網】
回顧2017中超賽場溫情瞬間 2017感謝有你們陪伴【北京新浪網】
小球員墊場賽足金成都站上演 一招一式相當了得【北京新浪網】
放棄本季!湖人提前啟動B計劃 同時追這倆超巨【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》