詳細開獎：二等獎開165注19萬 6省攬10注以上北京新浪網 (2017-12-28 22:39)
本期頭獎開出4注，單注獎金1000萬元，北京、山西、浙江、湖北各1注。二等獎開出165注，單注獎金19萬元，其中江西中出16注、山東和廣東均為14注、河南中出12注、江蘇中出11注、陝西中出10注，其他地區均在10注以下。
當期全國銷量為3.72億元。廣東（不含深圳）當期雙色球銷量為3293萬多元，高居第一；浙江以2725萬多元的銷量位列第二；山東以2188萬多元排名第三；江蘇以1959萬多元排名第四；四川則以1897萬多元排名第五。計獎結束后，雙色球獎池餘額為3.24億元。雙色球第2017153期各省銷售及中獎情況省份銷售額(元)中獎注數(注)一等獎二等獎三等獎四等獎五等獎六等獎北京11,230,5021130186439416204876天津4,600,13402106141564273311河北13,941,2280446241249748212748山西6,179,250143115002679096562內蒙古7,256,4560428125226620104194遼寧12,889,1680431210246216205520吉林8,822,9460718124630086135846黑龍江7,848,8960126120126275129961上海14,575,1100128235253185217038江蘇19,591,55801130268263168280396浙江27,254,0641556386190864400297安徽12,746,6700544193744463180021福建11,786,4400514164239079181769江西10,263,31601632139634441155257山東21,880,18001447362378568351405河南16,348,70401261379767722270447湖北13,910,7681437267755440180628湖南13,718,8000429219949131189926廣東32,934,928014805183118804522904深圳9,203,8300319133032988161419廣西12,787,6220553250449447211257海南2,114,948007345796039518重慶13,592,1280226202148206197161四川18,971,5180381352172217233942貴州7,507,356041810492463797167雲南12,964,0500330172542355182220西藏714,73000317023529675陝西10,941,81401020173437092157522甘肅5,165,34001178311755663936青海1,927,718064312681024801寧夏2,712,9100496241130633425新疆5,963,130062413862496281667
當晚其他玩法開獎號碼為：
福彩3D第17355期最新開獎號碼：0，3，1（查看詳情）
排列三第17355期最新開獎號碼：3，8，4（查看詳情）
排列五第17355期最新開獎號碼：3，8，4，9，2（查看詳情）
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