【大成報記者何秀菁／南投報導】位在南投市中興新村光明市場內的人氣小吃「南京老戴脆皮臭豆腐」自開業以來，每年歲末年終時舉辦義賣活動，將一日所得全數捐贈，協助弱勢。今年12月23日的義賣所得包含成本之所有營業額共23,750元，老闆夫婦以「南京老戴所有貴客」的名義將所得的一半捐贈給衛福部南投醫院。在民國95年開業時，南京老戴小吃接受了南投醫院的邀約參與義賣活動後，覺得該活動相當有意義而深受感動，便年年自發性地舉辦義賣活動，並將一日營業所得捐贈出去。令人感動的是有今年有許多外縣市的民眾特別到現場支持義賣活動，也有老客人在數月前便開始留意今年度的義賣時間，想要共襄盛舉。謝淑萍老闆娘特別提及一位八旬胡姓阿公從南京老戴小吃在還是路邊攤時代就是忠實顧客，他在接送孫子女下課時，一定會到南京老戴吃份臭豆腐，邊吃邊與老闆娘聊天，說臭豆腐是爺孫間珍貴的回憶，兩人也從客人變成了朋友。而每年的義賣活動他也絕對不缺席，但今年卻遲遲不見老先生身影，直到近日他的兒子與媳婦從台北南下，告訴老闆娘，胡老先生已在數月前於夢中安詳逝世，為了一圓心願，今年由家人代替他參加活動，將這有意義的事傳承下去，頓時與老闆娘哭成一團，場面感人。老闆吳炎聰及老闆娘謝淑萍夫婦表示希望藉由貴客們的拋磚引玉，吸引更多人幫助有需要的人，社會上每人出點小力、小善，就能集成大善。洪弘昌院長也表示，南投醫院秉持著公醫使命，對於弱勢的就醫民眾不遺餘力，也因此獲得了國家品質標章認證「友善就醫全人整合服務」，對於南京老戴將一日義賣所得捐給弱勢，嘉惠來院就診的弱勢病人，深感敬佩。