【記者胡恆義 /台北綜合報導】等不及101大樓的煙火秀，淡江大學西班牙語文學系師生於106年12月28日下午5點，提前體驗西班牙式跨年。200位師生相約5點下課鐘響之後，集合於該校外語大樓前噴泉廣場，把時光機先調到31日跨年夜午夜12點，敲鑼12下連吞12顆葡萄，祈求2018年好運連連。這個活動是該系系主任林惠瑛的想法，她表示，「吞葡萄」是西班牙過新年時跨年的方式，歲末倒數時分，西班牙馬德里太陽門廣場人手12顆葡萄代表來年的12個月份，鐘響一聲吞下一顆，連吞12顆象徵未來的一年充滿好運。她說：「我們無法在12月31日午夜一起吃葡萄，就提前來跨年吧！」 該系也準備了祈願卡，請師生用西語寫下新年新願，於現場懸掛。林主任說，西班牙人吞完葡萄之後，會與身旁的夥伴熱情親吻擁抱，互道：「Feliz Anio Nuevo!（新年快樂）」。這次第一次舉辦，也營造嘉年華氣氛，除安排學生獻唱西語熱門歌曲，並露天現場烹煮大鍋西班牙海鮮飯（Paella），活動參與人數限定200人，報名一天就額滿了。該系規定參與者須自備12顆小葡萄，註明「小」葡萄是為了提醒同學，平均3秒吞一顆葡萄速度頗快，別噎住了。同時，為了支持環保，自備餐具才能領到海鮮飯的號碼牌。參與這次活動的學生，不少是衝著西班牙海鮮飯而來。一鍋200人份的大鍋是西班牙籍教授白士清自西班牙訂製空運來台，現場烹調起來就是一場大秀，西語系慶典活動，都少不了這一味。加了番紅花的鮮橘色米飯上，排滿淡菜、鮮蝦、透抽、小章魚、蛤蜊，特製高湯煮滾後傳出濃郁香氣，讓眼睛和嘴巴都得到滿足。白教授說這次選擇「總匯燉飯」口味，海陸兼有，為了維護環境，特地選擇剝好皮的蝦子，讓垃圾不落地。表演節目有大四林俐綺、陳星宇、徐星越等3位學生組成的「青‧拉丁」合唱團以西班牙傳統樂器木箱鼓（西班牙語：cajón，本意為木箱或抽屜）、吉他演唱西語紅歌Sofía、La Bamba，都是Youtube上點播最紅的歌曲。壓軸將安排三年級學生吳鈞傑、陳柏睿獻唱紅透半邊天的西班牙神曲「Despacito」。吳同學說這首歌的副歌歌詞不但多，旋律又快，為了把連音唱好，花了三週才練成。兩人搭檔上月才在外語學院院慶音樂會博得滿堂彩，這次特別以這首High歌營造高潮 !大四的蔡梓欣同學表示，儘管沒有辦法到西班牙馬德里跨年，但感謝系上舉辦這次的活動讓大家能聚一起，十分的溫暖，絕對是畢業前最難忘的經驗 ! 也期望明年畢業後還能回來參加 !(圖/淡江西班牙語系提供)