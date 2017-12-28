稿件來源：體壇新視野 公眾號

泰達隊在昆明的冬訓進入到了第十天，球員們的身體狀態較之初來時有了相當大的提高。而隨著大家紛紛漸入佳境，另一種壓力也隨之襲來，能否進進球隊的西班牙拉練名單，是很多球員憂心的事情。不過，在球員們看來，通過努力訓練提高自己，才是他們應該做的。

連日來溫暖了春城的的陽光原本讓泰達隊員們忘記了冬天應有的寒冷，卻奈何不了氣溫的驟降。儘管泰達隊上午的訓練課臨時被改到了下午進行，但陰冷的天氣還是讓人感到措手不及。與低溫形成鮮明對比的的是訓練場上的熱火朝天，隨著深圳佳兆業隊入駐海埂基地與泰達隊比鄰而居，此前空曠已久的訓練場一下熱鬧了起來，這為泰達隊員們增加了幾分興奮感。

天津泰達足球隊隊員

滕尚坤

相對來說是興奮一些，我們經過這一周多的訓練，現在身體也恢復到了一個比較好的狀態，所以拼搶都會比較激烈一些，訓練效果也會比較好一些。

天津泰達足球隊隊員

郭毅

隊里的氛圍一直都很好，大家都一直保持著比較高的興奮度，不管是訓練還是生活中，大家都是挺積極的。

昆明冬訓過半，泰達隊員們熱情不減，只是多少耐不住身體漸達極限。在隊內白熱化的競爭壓力下，大家雖不會放鬆自我要求，紛紛咬牙與疲勞期做抗爭，但訓練中偶爾不達標準的動作還是逃不過教練的法眼。若論嚴苛，領隊唐鵬舉指導首當其衝，一雙火眼金睛從不放過細微之處，而隊員們也自然不敢掉以輕心。

天津泰達足球隊隊員

滕尚坤

因為冬訓的訓練比較累一些，所以在對抗中、跑動中非常吃力的時候，教練想讓我們頂過那口氣兒，讓自己的身體達到一個更高的水平。

天津泰達足球隊隊員

郭毅

大夥現在身體處在一個疲勞期，畢竟剛回來，反正大夥都是盡全力去完成教練的要求。每個教練一直在督促我們，希望我們在每一個動作上、每個領域都能做到更好。

訓練場上的唐鵬舉指導眼裡不揉沙子

周三的唯一一堂訓練課，泰達隊員們被分為兩組，其中在前一天參與了隊內比賽的年輕球員無需參與分組對抗訓練，而是由白毅指導單獨帶領進行射門遊戲。從分隊比賽橫樑命中率，到雙側零度角直接破門，輕鬆的訓練方式激發著年輕人的好勝心與訓練熱情。

天津泰達足球隊隊員

郭毅

踢得比較多一點的，教練讓我們身體有個恢復，所以以遊戲的方式讓我們沒有那麼乏味，讓我們身體恢復得更好一些。

歡樂屬於訓練的片刻，競爭才是不變的話題。按照泰達隊的既定計劃，在昆明的第一階段冬訓之後，球隊將進行瘦身，不出意外，將只有 25 名國內球員有機會參與到施蒂利克親自率隊的西班牙拉練。儘管現實略顯殘酷，但對於所有球員來說，昆明的後半程訓練仍是可以把握的機會。因此，與其憂心、不如盡心，才是每個球員所應有的態度。

天津泰達足球隊隊員

滕尚坤

我覺得現在每一名隊員都是認真訓練自己的，沒去考慮說到底在不在西班牙這個名單之內。先把自己練得強大起來之後，再去考慮這些問題。