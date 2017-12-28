法龐畢度中心文化輸出 前進歐亞中央社 (2017-12-28 22:30)
法國的龐畢度藝術中心近年積極在國外拓展影響力，繼與西班牙馬拉加合作後，陸續在比利時布魯塞爾、中國上海進行合作計畫，也不排除前往南美洲和非洲。中央社記者曾依璇巴黎攝 106年12月28日
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