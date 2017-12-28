行政院環境保護署「新北離岸風力發電計畫環境影響說明書」專案小組第2次初審會議28日召開，最後專案小組判斷會對生活環境及社會經濟環境產生重大不利影響，質疑設在當地具高度風險，建議不應開發。中央社記者楊淑閔攝 106年12月28日