第106310期今彩539 頭獎3注中獎中央社 (2017-12-28 22:06)
（中央社台北2017年12月28日電）第106310期今彩539開獎，中獎號碼33、07、20、39、10。派彩結果，頭獎3注中獎，每注可得新台幣800萬元。
貳獎178注中獎，每注可得2萬元；參獎6709注中獎，每注可得300元。
3星彩中獎號碼627，正彩27注中獎，每注可得1萬2500元。
4星彩中獎號碼3077，正彩10注中獎，每注可得12萬5000元。
實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。
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