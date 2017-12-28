第106104期威力彩 頭獎槓龜中央社 (2017-12-28 22:05)
（中央社台北2017年12月28日電）第106104期威力彩今晚開獎，第一區中獎號碼為14、23、29、01、28、18，第二區中獎號碼為07號。派彩結果，頭獎槓龜。
貳獎也槓龜；參獎有1注中獎，獎金新台幣15萬元。
派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。
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