（中央社台北2017年12月28日電）第106104期威力彩今晚開獎，第一區中獎號碼為14、23、29、01、28、18，第二區中獎號碼為07號。派彩結果，頭獎槓龜。



貳獎也槓龜；參獎有1注中獎，獎金新台幣15萬元。



派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。