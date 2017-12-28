陸富商王健林被爆 旗下企業裁員95%中央社 (2017-12-28 22:06)
（中央社台北28日電）萬達集團董事長王健林旗下的萬達網絡科技傳出大裁員，消息人士指出，要從目前的6000名員工裁至300名，只保留職能部門。王健林自今年年中就屢被爆料陷入財務危機。
知情人士向澎湃新聞表示，萬達網絡科技集團（萬達網科）從28日起開始大規模裁員，據稱要從目前的6000名員工裁至300名，只保留職能部門，這意味著網科人員將從最高峰削減95%。
根據取得的這份勞動合約解除通知，公司與員工從2018年1月1日起解除勞動合約。此外，萬達網科向離職員工支付1個月工資作為代通知金，支付2個月工資作為補償金，為員工繳納的社會保險到2017年12月為止。
知情人士表示，公司口頭告知簽不簽都一樣，並且沒有任何公司官方形式通知或者郵件通知，就是人資拿著協議找你一個一個聊。知情人士說，萬達網科整塊業務要砍掉，當時好多人都是被年薪16個月騙進來。
諷刺的是，在萬達集團2016年的年會上，王健林表示，集團批准萬達網科2017年至2019年的發展計畫，同時批准5年資金計畫。按計畫，萬達網科要力爭2018年實現整體盈利，2020年利潤過百億，實現整體上市。
王健林7月起就屢被爆料陷入財務危機，出售77家飯店和13個文化旅遊項目，兩項交易總金額人民幣637.5億元（新台幣約2948億元），而這些款項將大部分用於清償銀行貸款。
外界認為，萬達財務風暴與中國防堵資金外流有關，但也有外媒指出，王健林可能涉及中國大陸富商肖建華案。肖建華1月時被人從香港帶走，他曾為多名中共高層的家庭從事交易。1061228
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
雪芙蘭臉部防曬乳液．安耐曬 臉部 防曬．雪芙蘭 臉部 防曬乳液．雪芙蘭 臉部防曬乳液．臉部防曬乳．臉部防曬 SPF50．雪芙蘭 臉部 防曬．安耐曬 臉部防曬．理膚寶水 臉部 防曬．雪芙蘭臉部防曬．臉部 防曬．臉部 防曬 三件組．雪芙蘭 臉部防曬 水肌嫩白．雪芙蘭臉部防曬 SPF50．臉部 防曬乳．臉部 防曬液 SPF50．臉部防曬乳液．雪芙蘭 臉部防曬．臉部 防曬露．臉部防曬
- 【OLIVIA】湯姆貓 灰 特大雙人兩用被床包四件組 可愛童趣
- BESO潮流女孩 浪漫蕾絲牛皮拼接造型休閒鞋~粉
- LONGINES浪琴 HERITAGE 1945 復刻小秒針機械錶-40mm
- LITA麗塔【旅人】雙人特大床包兩用被套枕套四件組
- 【免運費/探索生活】90x60x150公分 荷重加強型電鍍鉻鎖管四
- 【LOGIS】LOGIS-極速皮面坐臥專利腳台電競椅(辦公椅 電腦椅
- 【HITACHI日立】7-9坪旗艦型變頻冷暖RAC-50HK/RAS-50HK
- 【Ever Soft】 寶貝墊 傳統型乳膠 枕頭 (65 x 40 x 14 cm)
- Asics 男鞋 慢跑鞋 黑 H736L9090
- INFINI TRON I-340P 高效能USB充電式前燈 黑色
交易員持倉報告：美指持倉周變動三周來首次轉負【北京新浪網】
環京樓市調控壓力戰：成交量下跌九成 市場陷冰點【北京新浪網】
年報預約披露時間表出爐 「搶發者」業績搶眼【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》