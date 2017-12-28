（中央社台北28日電）萬達集團董事長王健林旗下的萬達網絡科技傳出大裁員，消息人士指出，要從目前的6000名員工裁至300名，只保留職能部門。王健林自今年年中就屢被爆料陷入財務危機。



知情人士向澎湃新聞表示，萬達網絡科技集團（萬達網科）從28日起開始大規模裁員，據稱要從目前的6000名員工裁至300名，只保留職能部門，這意味著網科人員將從最高峰削減95%。



根據取得的這份勞動合約解除通知，公司與員工從2018年1月1日起解除勞動合約。此外，萬達網科向離職員工支付1個月工資作為代通知金，支付2個月工資作為補償金，為員工繳納的社會保險到2017年12月為止。



知情人士表示，公司口頭告知簽不簽都一樣，並且沒有任何公司官方形式通知或者郵件通知，就是人資拿著協議找你一個一個聊。知情人士說，萬達網科整塊業務要砍掉，當時好多人都是被年薪16個月騙進來。



諷刺的是，在萬達集團2016年的年會上，王健林表示，集團批准萬達網科2017年至2019年的發展計畫，同時批准5年資金計畫。按計畫，萬達網科要力爭2018年實現整體盈利，2020年利潤過百億，實現整體上市。



王健林7月起就屢被爆料陷入財務危機，出售77家飯店和13個文化旅遊項目，兩項交易總金額人民幣637.5億元（新台幣約2948億元），而這些款項將大部分用於清償銀行貸款。



外界認為，萬達財務風暴與中國防堵資金外流有關，但也有外媒指出，王健林可能涉及中國大陸富商肖建華案。肖建華1月時被人從香港帶走，他曾為多名中共高層的家庭從事交易。1061228