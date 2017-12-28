（中央社記者曾依璇巴黎28日專電）法國的龐畢度藝術中心近年積極在國外拓展影響力，繼與西班牙馬拉加合作後，陸續在比利時布魯塞爾、中國上海進行合作計畫，也不排除前進南美洲和非洲。



位於巴黎的龐畢度藝術中心（Centre Pompidou）在數量上擁有歐洲數一數二的現代及當代藝術藏品。



龐畢度中心自2015年起在馬拉加（Malaga）已有一個合作展覽空間，今年12月又與布魯塞爾簽約，與上海合作的計畫也在進行。



龐畢度中心在布魯塞爾的展覽空間籌備工作預計於2022年完成，地點在雪鐵龍（Citroen）舊車庫，佔地1萬5000平方公尺。



這項計畫是龐畢度中心文化輸出的一個環節。除了在馬拉加以外，龐畢度中心也參與羅浮宮在阿拉伯聯合大公國的阿布達比（Abu Dhabi）分館的計畫。



根據費加洛報（Le Figaro），龐畢度中心在每座城市的合作形式不同，但都是發展法國的軟實力，對美術館本身而言，也是一個走出法國的機會。



龐畢度中心主席拉斯維涅（Serge Lasvignes）說，「我們有必要前往藝術家嶄露頭角的地方，去關注他們」，這讓美術館能發現一些外國藝術界新銳，及早尋求合作機會。



他甚至不排除到哥倫比亞或非洲拓展機會，即使非洲仍缺乏能妥善保存藝術品的美術館。



報導指出，這些計畫不僅攸關文化，也涉及金錢。舉例來說，馬拉加展覽空間的參觀人數雖不如預期，每年仍替龐畢度中心帶來100萬到150萬歐元（約新台幣3560萬到5340萬元）的特許費；至於布魯塞爾，在2022年之前，每年要付龐畢度中心25萬歐元，然後以5年為期，每年付200萬歐元，策展費另計。



報導提到，龐畢度中心在中國的計畫估計最具政治性，因此也最敏感。龐畢度中心已與上海的西岸開發集團簽署諒解備忘錄。1061228