高雄市警察局少年隊，為了防制校園毒品氾濫問題，全國首創仿真毒品展示區，秀出青少年容易被引誘誤食的咖啡包或巧克力糖果等仿真品，只是這些新興毒品，跟市面上的產品真的太相似，參觀的學生坦言，很難分辨。



金色包裝的知名巧克力、還有跳跳糖，這些常見的零食，不說，很難得知是新興毒品，上午有學生到展示區細看這些仿真毒品，直言無法辨別。



==民族國中學生==

（外觀)沒有不一樣

它的包裝都一樣



==民族國中學生==

看不出來 因為這些

就是看起來都 很像那一種

小孩子會比較容易去動到的糖果

就是沒辦法看出來

它裡面有沒有摻雜到毒品



零食毒品氾濫，數字可見端倪，高市警局少年隊統計，全高雄104年，少年涉毒的案件有360人，具學生身分的比例超過6成，隔年有學生身分的嫌犯，涉案比例下降，但也有4成5，再以衛福部今年統計，全國19歲以下少年吸毒人數，佔全體總人數2.7%來看，毒品進入校園的情況，的確不容忽視。



==高市毒品防制事務基金會執行長 李宗憲==

（濫用藥物)最小的年齡

甚至出現在小學1到2年級

其實大概都可以看得出來

（這些孩子)就是校園適應不良

那再加上原本家庭結構的

功能不彰的情況下

其實這些小孩

就很容易淪落到次級文化那邊去



李宗憲是毒品防制基金會的執行長，也是嘉義中正大學犯罪防治學系助理教授，他認為，學生平均接觸毒品的年齡可能在國小4到5年級，但除了查緝，預防更是重點，許多孩子不是為了吸毒而接近，而是無法獲得同儕主流認同才誤入歧途，在孩子走歪路前導正觀念，也是另一項重點。



記者 王柔婷 陳顯坤 高雄報導