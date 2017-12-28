















在九月份曾宣佈停招的花蓮台灣觀光學院只有29.87%，今年日間部因只留下廚藝系，所以只招收74個學生，學校批評教育部數據有失公平，對學校轉型只是打擊。跟著老師的指導，台灣觀光學院廚藝系的學生正在上烘焙課，對於教育部公佈的全校註冊率是全台最低絲毫沒有一點擔心，也相信學校會讓大家畢業。記者：「會不會憂心學校突然關起來？」台灣觀光學院李同學：「不會，老師都還滿不錯，都會幫忙我們。」記者：「你們排課都正常嗎？老師都有來上課嗎？」台灣觀光學院李同學：「有，老師都有來上課，排課也非常正常。」事實上台灣觀光學院從102年開始，就因招生狀況不佳長期被教育部列為專案輔導學校，今年董事會在九月份宣布停招後只留下廚藝系，結果日間部只招收到74個學生，校方表示受到少子化衝擊，已經很努力在轉型，無法理解教育部公部此數據的目的。台灣觀光學院產學合作中心主任許月燕：「這個公布對我們學校是不公平的，因為在九月份的時候我們學校就已經宣布學校即將轉型，當時教育部就已經來協調過，把我們的學生轉到別的學校去，所以在這樣的報到率那當然是經過他們調整以後，那跟錄取的人數就會有差距了。」而外傳運彩將協助台灣觀光學院轉型，校方也證實運彩的確已挹注六千萬元經費，董事會改組後，未來學校將會成立花東地區青少棒人才培運中心，至於學校目前的四技加二專總共有八百位學生，校方強調一定保障學生順利畢業。溫嘉楷 花蓮報導