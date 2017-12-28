















教育部首度公布，全台大專校院的全校註冊率，有17所學校，今年的新生註冊率低於6成，位於花蓮的台灣觀光學院，註冊率29.87%最低，而整體來看，南部和東部的學校，招生情況最為慘澹。少子化衝擊台灣高教，教育部建置"大專校院校務資訊公開平台"，要讓學生了解各校辦學績效、品質等狀況。今年首度公布，全台大專校院的"全校新生"註冊率。全台有99所學校，新生註冊率超過八成，其中三所更達到100% 。但還是有17所，註冊率不到六成。教育部次長姚立德：「一個學校辦學的好壞，除了註冊率之外其實有很多的層面，值得我們從各個角度去評估，包括外籍生的人數、包括我們學生到國外做交換學生的人數、專任兼老師的人數、學校的財務也是一項很重要的指標。」教育部強調，註冊率並非選校的唯一依據。但因為行政院通過"私校轉型退場條例草案"，明定私校未達3千人、連兩年的註冊率未達6成等狀況，將列為轉型或退場的輔導學校，17所，註冊率未滿六成的學校，陷入危機，其中，南榮科大、華梵、和春未滿四成、台灣觀光學院未滿三成。高教工會組織部主任林柏儀：「事實上已經出現非常多辦學不正的這樣子的現象，我沒有辦法理解說教育部在這幾年竟然都不介入，而是用了一個最便宜行事的方式，它直接公布這樣的一個註冊率，來讓這些所謂它認為註冊率過低，然後可能辦學不佳的這些學校自動達到退場的這樣的效果。但我們認為這是不負責任的一個做法。」高教工會認為，教育部除了公布數據之外，更應有積極作為，直接提出改善辦法，來保障師生權益。而列為註冊率未達六成的華梵大學表示，華梵的財務相當健全、零負債，未來也將持續引入資源、創新教學，畢竟註冊率，並不等於辦學品質。曹晏郡、陳昌維 台北報導