科技部首度舉辦的科技展覽「未來科技展」，從今天開始一連三天在台北世貿三館展出，挑選了109項，在未來10年內可能影響台灣科技產業的新技術



癌症末期的病人，有些已對嗎啡止痛產生耐受性，台大醫學院藥理學科的邱麗珠教授，不懂中醫、未曾鑽研過針灸，卻在研究中意外發現，針灸手腕內側的內關穴有止痛效果，進一步研究發現，這種的止痛機制無關腦內啡，可望提供另一種止痛療法。



==台大醫學院藥理學科教授 邱麗珠==

大家都認為針灸是因為

有所謂的腦內啡釋出

那我們這個是跟腦內啡無關

對於用鴉片類止痛

他很容易產生沒效

這是不是一個可能的方法



未來病患可望隨身攜帶簡便的神經刺激器，就能取代藥物以刺激穴位達到止痛功效。中興大學也研發使用微奈米化材料，可以延長農產品保鮮期限的神奇紙箱。



==中興大學土壤環境科學系特聘教授 林耀東==

目前以這個紙箱為例

它大概可以讓(香蕉保鮮)延長到

21到23天左右

未來我們預計我們可以再突破

可以到達一個月



林耀東希望可以透過改善農作物運送、倉儲，幫助國內的農產品能出口到全世界。值得期待將改變未來世界的，還有這項受人矚目的3D漂浮影像技術。



==業者 楊鈞翔==

影像就是站在桌面上面

或是地面上面

或者是天花板上面飄下來

然後你可以直接用手勢跟聲音

去跟他做一個互動



未來所有的虛擬影像將不需要透過3D眼鏡，將栩栩如生的浮現在眼前，與人互動，科技部首度籌畫的「2017未來科技展」，希望能搭起產學研間的平台，讓這些創新的研發成果能早日產業化，走進日常生活中。



記者 陳姝君 陳立峰 台北報導