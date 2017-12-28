高鐵通車 國光客運西螺站營收銳減擬撤站公視 (2017-12-28 00:00)
國光客運西螺站因為高鐵通車後，旅客減少，營收減少四成，傳出今年底租約到期後，將撤出西螺轉運站，消息傳出引起地方民眾擔心，若這樣未來搭車恐更不便，經過協調後，租金會降低，國光客運會先簽三個月，再看看
乘客一一上車，準備要坐往桃園、台北等地，位在雲林西螺市區的西螺轉運站，是由國光客運承租營運，但日前傳出因為營收減少，轉運站租金過高，國光客運不堪虧損，將在年底租約到期後不再續約，民眾擔心未來搭車會更加不方便。
==雲林西螺民眾==
因為有聽說會(移)到市郊
我們這些要去坐車
可能就會在旅途上
應該會就比較不方便
==雲林西螺民眾==
他們要買東西吃飯什麼
接人也都不方便 所以當然
原則上在這邊還是比較好
西螺轉運站位在西螺市區，土地是國有地，站體在2013年整建委託西螺公所代管，傳出國光客運不承租後，經公所和相關單位協商，目前同意將先降低租金，簽3個月短約。
==西螺鎮公所主任秘書 莊金溢==
再續約3個月 到明年3月底
在這段期間 公所這邊會努力
來完成我們招租案行政程序
== 國光客運總經理 吳忠錫==
3個月後我們屆時一定會評估
國光經營有一點困難
所以我必須要檢討各項經營成本
符合對公司最佳效益經營機制
國光客運表示，西螺站承租初期，每個月營業額大約一百七十萬元，但高鐵通車後乘客數減少，營收減收四成，雖然目前先調降租金，但明年三月底會再評估是否再續約。
記者王威雄 雲林報導
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