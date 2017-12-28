國光客運西螺站因為高鐵通車後，旅客減少，營收減少四成，傳出今年底租約到期後，將撤出西螺轉運站，消息傳出引起地方民眾擔心，若這樣未來搭車恐更不便，經過協調後，租金會降低，國光客運會先簽三個月，再看看



乘客一一上車，準備要坐往桃園、台北等地，位在雲林西螺市區的西螺轉運站，是由國光客運承租營運，但日前傳出因為營收減少，轉運站租金過高，國光客運不堪虧損，將在年底租約到期後不再續約，民眾擔心未來搭車會更加不方便。



==雲林西螺民眾==

因為有聽說會(移)到市郊

我們這些要去坐車

可能就會在旅途上

應該會就比較不方便



==雲林西螺民眾==

他們要買東西吃飯什麼

接人也都不方便 所以當然

原則上在這邊還是比較好



西螺轉運站位在西螺市區，土地是國有地，站體在2013年整建委託西螺公所代管，傳出國光客運不承租後，經公所和相關單位協商，目前同意將先降低租金，簽3個月短約。



==西螺鎮公所主任秘書 莊金溢==

再續約3個月 到明年3月底

在這段期間 公所這邊會努力

來完成我們招租案行政程序



== 國光客運總經理 吳忠錫==

3個月後我們屆時一定會評估

國光經營有一點困難

所以我必須要檢討各項經營成本

符合對公司最佳效益經營機制



國光客運表示，西螺站承租初期，每個月營業額大約一百七十萬元，但高鐵通車後乘客數減少，營收減收四成，雖然目前先調降租金，但明年三月底會再評估是否再續約。



記者王威雄 雲林報導