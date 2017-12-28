不滿製造空汙 彰化和美鎮民抗議中火公視 (2017-12-28 00:00)
抗議空汙問題，彰化和美鎮民1000多人，上午前往台中火力發電廠陳情抗議，要求還給和美人乾淨的空氣呼吸。除了要求中火降載之外，也希望中火在和美設置觀測站。
抗議群眾戴著口罩，圍在四支象徵性的煙囪旁邊大聲喊抗議，他們是來自彰化和美地民眾，由鎮長帶頭，要向台中火力發電廠，表達對空汙的不滿。
和美鎮長阮厚爵：「中火和中龍對於我們空氣品質的汙染占了80%，我們和美人不再沉寂了!」
來自和美的民眾1000多人，圍在火力發電廠前，根據和美鎮公所統計，和美一年有850到900人死於肺腺癌，他們懷疑與空汙有關。
和美鎮農會理事長李明城：「問題沒有改善的話，我們祖先留下來的土地不管是收成還是土地的汙染都很嚴重。」
抗議民眾：「如果沒有好好的跟我們說清楚的話，未來我們32個里，每天輪流都來這邊抗議!」
彰化和美鎮民指出，即使來到火力發電廠，天氣也是灰濛濛。而根據台中市環保局上午11點，即時的監測資料，有11處觀測站，空氣品質達到不良等級，台中火力發電廠也派出廠長接下陳情書。
台中火力發電廠廠長薛人豪：「我們設備有改善了，會把電力穩定供應兼顧環保跟電力穩定。」
中火表示，截至中午為止，廠內運轉7部機組，如果接獲台中市環保局的通知，不排除降載；目前燃煤的部分，將依照台中市政府核定，減煤五百萬噸，也擬訂的空汙改善計畫，希望改善空氣品質。
林健生、賴世杰 台中報導
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