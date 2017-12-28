系統出錯 高醫400醫師溢領5千萬獎金公視 (2017-12-28 00:00)
高醫體系今年九月才宣佈，明年元旦開始，員工加薪3到5%不等，現在卻傳出院內400位主治醫師溢領績效獎金，院方坦承是系統出問題，初估溢領近五千萬，院方希望至少能追回1、2千萬。
響應行政院加薪政策，高醫九月才宣佈，明年元旦開始調薪3到5%，不過，加薪還沒拿到，卻傳出部份主治醫師溢領個人績效抽成，院方出手向醫師追討。
==高醫副院長 林志隆==
薪水的算法 我們有分
自費項目跟所謂健保項目
這兩個的提成當然不一樣
提成不一樣
我們把幾項是健保的項目
在算給醫師錢的時候
把它算成自費的提成項目
所以醫生會領到
比他原來應該要領的還要多
醫師溢領抽成，高醫坦承是系統出了問題，全院650名主治醫師，共有400位溢領抽成，以神經內外科、耳鼻喉科、精神科和泌尿科最多，而且時間往上追溯，長達八年，院方已召開3次說明會，希望和醫師達成共識，不預設任何立場。
==高醫副院長 林志隆==
我們目前醫院沒有準備要做
法律訴訟這一塊
沒有協議成立之前
一定不會從薪水
幫員工扣掉這個薪水
醫改會認為，大部分醫院採低底薪、高績效獎金方式，抽成經常變動，發放標準多半院方決定，現在出錯了，推給系統，卻要醫師個人承擔，相當不合理。
==醫改會副執行長 朱顯光==
高醫它是教育部管的
那這些財報 會計帳
也都是由他們去核可的
那過去發生的問題
現在都推給由醫師買單
我覺得非常不負責任
也非常不合理
高雄市勞工局表示，若要追討溢薪，依法不得按月扣薪，但醫師不適用勞基法，無法可罰，醫改會呼籲衛福部修改醫療法，要求醫院設立薪酬委員會，讓薪資制度透明化，也能保障醫師們權益。
記者 李淑蘭 孟昭權 高雄報導
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