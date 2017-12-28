最近到了南投冬茶的採收季節，缺工搶人不斷上演；根據南投縣專勤隊統計，今年查獲外籍人士非法打工有58件，"假觀光或探親名義真打工"的佔一成，其餘還是以逃逸外勞為主。農民呼籲重視欠工的問題



位在竹山大鞍的鐵皮工寮，裡面就藏了27名非法外籍人士，都是茶農請來準備採茶的，遭專勤隊一舉查獲。



==南投縣專勤隊副隊長 吳國熏==

雇主就是一個茶場老闆

因為採茶期間比較缺工

所以他就招募

大量外來(籍)人士(非法打工)



移民署南投專勤隊指出，今年度在茶產區查獲的非法外籍打工，大部分都是逃逸外勞，或是以探親為名義的大陸人士，少數是以觀光名義非法打工。茶農則是指出，最近是冬茶的採收期，不僅缺採茶工，製茶師也是到處在搶人。



==茶農 李慶男==

春茶的時候 大家都一起(採收)

茶葉生長期間都是一起

（茶葉)一起長大

所以都是一起(同時)採

現在都是中高低海拔

通通一起採 所以很需要人工



細心翻攪茶葉，每3個小時就得重複一次，製茶工序繁複又辛苦，如果採茶更得持續好幾個小時工作，年輕人不願投入，加上農村的人口老化及外流，每到產季就會大缺工，為了維持品質，農民坦承，僱用非法打工是事實。



==鹿谷凍頂茶葉生產合作社理事主席 康峻瑜==

（非法打工)會威脅茶農老闆

一定要給他們採

不然你的茶也採不完

就要放著變老 放著變韌

（你不採)茶農損失更重



==南投縣農業處長 陳瑞慶==

就是能夠去結合在地閒置人力

因為我們也看到農村

面臨到就是老年化的問題



農業缺工，產季有錢搶不到人，最後走上僱用外籍人士非法打工。南投縣府表示，目前雖然在中寮試辦農業耕新團，不過只招募三十人，無法滿足農業人力需求，也成為農民難解的頭痛問題。



林健生 南投報導