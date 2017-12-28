現在的"礦業法"被質疑，讓礦場業者權利太大！昨天礦業法修正草案繼續審查，經濟部態度會變軟，會研擬提高展延的標準。



==民進黨立委 林淑芬==

我們不曉得

沒有取得人家土地所有權人的

使用同意許可的話

怎麼可以在人家的家裡面

直接就 土地上就直接挖



質疑舊礦展延，業者可以跳過「礦業用地」審查，不用取得所有權人同意，照樣能繼續挖礦！立院經濟委員會27號續審礦業法，來到修法的深水區，立委林淑芬批評行政院和經濟部取巧門，說要改革，草案版本卻只管制新礦，放縱舊礦。



==民進黨立委 林淑芬==

行政院和經濟部的版本

還是一個假管制的態度

還是半套 管半套而已

這202個(舊礦)就是現在

對於我們國土山林開膛剖肚

最原始的兇手

結果整部法律是縱放的



林淑芬解釋，業者開採申請，其實分成兩階段，「礦權」審完，才會作「礦業用地」審查，此時業者才需提出，土地所有權人的同意書和關廠計畫等等，但林淑芬指出全台現存的202個舊礦，只有3個完成核定，其中一個原因是現有法規，允許舊礦展延時，都能跳過這項審查。



==礦務局副局長 周國棟==

這部分還在討論中(納入修法)

委員的建議是把

礦業用地(審查)的程序

提前到展限階段去做



被抨擊修法只做半套，經濟部礦務局終於鬆口，考慮提高展延門檻，但次長王美花和立委討論的過程中又強調，地主通常不只一兩人，擔心要獲得全權同意有困難。由於委員會逐條審查緩慢，能否排入臨時會，取決於各黨團的態度。



記者 黃怡菁 張梓嘉 台北報導