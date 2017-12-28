美國股市微幅上揚，台股今天在大立光、台積電及鴻海領軍反攻下，指數一度反彈上漲百點，



美國股市微幅小漲，再加上中國昆山停產令，暫告一段落，在本土資金回流下，台股包括蘋果概念股三王，今天全面反彈。今天台股早盤開高走高，一度大漲101點。日前跌幅超過3成的股王大立光，今天出現強勢反彈，台積電也持續守穩半年線關卡，鴻海今天盤中反彈，蘋果概念股今天穩住台股軍心。