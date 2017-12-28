故宮博物院2001年開始執行數位典藏計畫，有研究助理員，被控趁機向得標廠商索賄，私下蒐集龍藏經與永樂大典的影像檔，台北地院今天宣判



涉嫌的陳耀東被判刑九年，葉麗珍判刑兩年、緩刑五年。法官認為兩人分別利用職務收賄、但因為葉麗珍認罪，並繳回犯罪所得，因而獲得緩刑，而辦案過程發現，陳耀東私自私藏難以取得的數位文物圖像、出版品檔案，多達3千9百多張，幸好及時查扣，才沒造成更大損害