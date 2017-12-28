納稅者權利保護法今天上路。明年開始，基本生活費用可以不用課稅。根據換算，明年五月綜所稅，每戶所得總額，可以扣除每人基本生活費用16.6萬元。



納稅者權利保護法28號正式上路，為了保障納稅人基本權利，明年5月綜所稅每戶所得總額，可扣除每人每年基本生活所需費用16.6萬元。



==民眾==

因為就是它會減少你一些支出

有減少的話就有幫助



==民眾==

這個就有多一個額度

你額度再扣掉的話

其實是有感覺的



所謂的基本生活費，是每年12月底，中央主管機關參照主計總處，近一年全國每人可支配所得中位數60％訂定，而今年度每人基本生活所需費用為16.6萬元，如果以一家五口、並採用標準扣除額來算，當年度基本生活費為83萬元，而現行所得稅法規定5人的免稅額44萬元，標準扣除額9萬元，標準扣除額18萬元、薪資特別扣除額12.8萬元，合計為74.8萬元，與基本生活費的差額8.2萬元，可自綜合所得總額中減除，不用加計課稅。



==賦稅署長 李慶華==

譬如說你有免稅額

你有標準扣除額

這些都是在稅法設計上面

本來就是考慮說 你的所得

如果是在基本生活需求下面

我們是不應該對他課稅的

只是說現在納保法

再明訂進去以後

對納稅人更有多一層的保障



財政部表示，基本生活費每年都會公布調整、每兩年定期檢討，但也提醒民眾，未來稅改後的扣除額在免稅額、標準扣除額與薪資扣除額都會提高，但基本生活只有16.6萬元，也就是民眾在扣除額未達基本生活所需費用標準時，才能適用。



吳雅瑜 吳嘉堡 台北報導