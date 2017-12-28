年度新聞票選 "世大運"奪第一大新聞公視 (2017-12-28 00:00)
今年的8月30號，首度在台灣舉辦，為期12天的世界大學運動會完美閉幕，我國代表隊勇奪史上最佳成績26金，當代表隊進場時，響起如雷掌聲，不少人都紅了眼眶，這分感動在年底依然存在，世大運新聞是國內民眾票選的年度第一大新聞，票數領先第二名的年金改革新聞，將近三倍之多。
==聯合報總編輯 蕭衡倩==
世大運的比賽期間當中
我們好像忘掉了台灣還有藍綠
還有街頭運動
還有很多紛擾的事情
大家一心一意
只為國家的一個目標而努力
所以這也證明台灣不是不可能
沒有這樣子的一個氛圍
這次世大運奪得銅牌的中華女籃隊，回想起最後一場的銅牌戰，緊張的情緒彷彿又回來了。
==中華女籃隊員 王維琳==
在輸掉澳洲之後我們有重新站起來
把銅牌留在台灣
==中華女籃隊員 陳晏宇==
小巨蛋滿場的人
我也希望在這次的世大運之後
有更多的人可以關注體育
可以關注女籃
今年世大運的好新聞，也翻轉了這項票選辦理9年來，都是負面新聞成為榜首的局面，而這一年來抗議不斷的年金改革，最終在6月底三讀通過，公教人員的18%優惠存款，二年後走入歷史，則是票選第二名，第三名則是年初的第一波川普海嘯，美國退出TPP，另外大法官釋憲，同性不能結婚違憲、全台大跳電經濟部長李世光下台、南韓總理朴槿惠遭彈劾下台等國內外新聞，都同樣受到民眾相當大的關注。
記者 陳姝君 陳立峰 台北報導
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