"金城武樹"又生病 樹葉枯萎.種子暴增公視 (2017-12-28 00:00)
27號日本樹醫生「山下得男」，來台東為金城武樹年度健檢，掀開「樹穴蓋」為它換土灌水治療。
經過日本樹醫生的治療，現在金城武樹又恢復了為池上鄉拚觀光的功能，尤其現在多了許多從東南亞來的遊客，就是衝著金城武樹的名聲來的。
==新加坡華僑遊客 曾小姐==
金城武拍了那個廣告
所以覺得它很特別
==馬來西亞遊客 馮先生==
雖然它看是一棵很普通的樹
可是感覺金城武就站在我旁邊
池上鄉公所表示，這次金城武樹的年度健康檢查，發現樹葉枯萎、結的種子特別多，跟附近同一種茄冬樹種枝葉茂盛的情況差很多。原因是當初樹醫生使用「樹穴蓋」來防止遊客踩踏樹下土壤，好讓樹能吸收到更多水份，可是樹穴蓋的滲水孔，還是因為遊客人數一多被堵住了。
==池上鄉長 張堯城==
遊客也都會在這樹旁邊拍照
讓那個自然的雨水
要下去變得困難
金城武樹是池上鄉觀光的「搖錢樹」，池上鄉公所2年前曾每週為它澆水兩公噸，去年接受樹醫師建議可以減量，如今金城武樹又生病，鄉公所表示會恢復每個星期澆水，讓它長出更多樹葉恢復健康。
記者 章明哲 台東報導
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