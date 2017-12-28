中信金融管理學院等3校 註冊率100%公視 (2017-12-28 00:00)
走進教室裡，可以看見專心上課的學生，這裡是中信金融管理學院。它的前身是「興國管理學院」，因為師資、財務等問題，招生狀況連年不加，還一度被教育部要求停招，後來由中信接手，104年改為中信金管學院後，情況出現改變。
==中信金融管理學院教務長 鄭欽哲==
（學生)拿到9張金融的全證照
還有多益的分數達到750分
學校的成績及格
由學校推薦給我們的
產學合作夥伴 保障就業
==中信金融管理學院學生 劉同學==
把就是金融的整個體系
就是去學到它的真正實務
然後業界真正在使用的東西
或者是說各類的知識
打出企業招牌、保障就業等措施，[[CG IN]學校去年和今年的註冊率都是100%，不過目前，學校規模小，三個科系，學士班150人、碩士班30人，明年打算增設「金融管理學士班」45人。。
==教育部高教司長 李彥儀==
學生畢業之後 會到這個
中信相關集團來就業
因此他在學的一個相關訓練
其實企業有提供他一些實習
甚至考證照
確實是有很大的號召力
跟學校的規模也有關係
除了中信金管學院之外，崇德學院、崇仁醫護管理專科學校，也是註冊率100%。教育部表示，崇德學院和崇仁醫護，都有宗教性質背景，而這三校的共同點是，學生不多、規模小，鎖定目標群，辦學績效明顯，再加上努力招生，因而反映在招生成果。
記者 曹晏郡 陳昌維 溫正衡 台北台南報導。
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
行動 印表機．雷射印表機．噴墨 印表機．印表機 墨水．A4 噴墨印表機．Brother 黑白雷射印表機．印表機 canon．印表機 LQ690．FUJI 印表機．彩色雷射印表機．HP Pro 印表機．點陣 印表機．l355 印表機．A3 雷射印表機．ML-1640 印表機．隨身相片印表機．A3 噴墨印表機．Hp p2015 印表機．點陣印表機．a3 印表機．USB 印表機 30CM．LevelOne 印表機．迷你 印表機．HP M1132 印表機．Cliptec 印表機．EPSON L120 印表機．零壹 印表機．印表機．噴墨印表機．印表機 LQ690C
- Timberland 男款深咖啡色粒面Adventure 2.0休閒鞋
- 【BUTTERFLY】ZLC負手板(水谷隼 ZLC-FL)
- 【Green-Flor 歐洲頂級地板】New Square(歐洲簡約石紋花色
- 【H-CT】瘋馬皮極簡加長型真皮腰包(PD43-Z)
- Kenneth Cole 都會時尚鏤空機械錶-銀/44mm
- OLIVIA Alexander 鐵灰 特大雙人床包被套四件組 棉天
- 【享夢城堡】HELLO KITTY MY屁屁系列-雙人床包兩用被組
- NINE WEST-蝴蝶結後拉帶高跟鞋-優雅黑
- 【SYNIF】韓國原裝 NEW TRANS Plus 雙背人體工學椅-黑
- KINAZ 謎樣光彩兩用斜背波士頓包-隕石系列
群交趴攝影師遭起底！外拍女模解「邀約話術」【NOWnews今日新聞】
教部公布大專註冊率 高教危機全都露【中廣新聞網】
堅守懷孕前3月保密 竟被不熟網友嗆：為何不講【NOWnews今日新聞】
解密專業25期：漢語言文學專業 「哪裡需要去哪裡」？【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》