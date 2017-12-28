

走進教室裡，可以看見專心上課的學生，這裡是中信金融管理學院。它的前身是「興國管理學院」，因為師資、財務等問題，招生狀況連年不加，還一度被教育部要求停招，後來由中信接手，104年改為中信金管學院後，情況出現改變。



==中信金融管理學院教務長 鄭欽哲==

（學生)拿到9張金融的全證照

還有多益的分數達到750分

學校的成績及格

由學校推薦給我們的

產學合作夥伴 保障就業

==中信金融管理學院學生 劉同學==

把就是金融的整個體系

就是去學到它的真正實務

然後業界真正在使用的東西

或者是說各類的知識



打出企業招牌、保障就業等措施，[[CG IN]學校去年和今年的註冊率都是100%，不過目前，學校規模小，三個科系，學士班150人、碩士班30人，明年打算增設「金融管理學士班」45人。。



==教育部高教司長 李彥儀==

學生畢業之後 會到這個

中信相關集團來就業

因此他在學的一個相關訓練

其實企業有提供他一些實習

甚至考證照

確實是有很大的號召力

跟學校的規模也有關係



除了中信金管學院之外，崇德學院、崇仁醫護管理專科學校，也是註冊率100%。教育部表示，崇德學院和崇仁醫護，都有宗教性質背景，而這三校的共同點是，學生不多、規模小，鎖定目標群，辦學績效明顯，再加上努力招生，因而反映在招生成果。



記者 曹晏郡 陳昌維 溫正衡 台北台南報導。



