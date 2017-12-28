未來科技展 精選109項未來10年重要新技術公視 (2017-12-28 00:00)
科技部首度舉辦「未來科技展」，挑選109項在未來10年內可能影響台灣科技產業的新技術。有藥理學家意外發現可以止痛的針灸穴位，還有可以延長農產品保鮮的神奇紙箱，以及不用3D眼鏡就可以看得到的漂浮影像。
癌症末期的病人，有些已經對嗎啡止痛產生耐受性，台大醫學院藥理學科的邱麗珠教授，不懂中醫、未曾鑽研過針灸，卻在研究中意外發現，針灸手腕內側的內關穴有止痛效果，進一步研究也發現，這種的止痛機制無關腦內啡，可望提供另外一種止痛療法。
==台大醫學院藥理學科教授 邱麗珠==
大家都認為針灸是因為
有所謂的腦內啡釋出
我們這個是跟腦內啡沒關係
對於用鴉片類止痛
他很容易產生 就是沒效
這是不是一個可能的方法
未來病患可望隨身攜帶簡便的神經刺激器，就能夠取代藥物以刺激穴位達到止痛功效。中興大學也研發使用微奈米化材料，可以延長農產品保鮮期限的神奇紙箱。
==中興大學土壤環境科學系特聘教授 林耀東==
目前我再以一個紙箱為例的話
大概可以讓它(香蕉保鮮)
延長到21天到23天左右
未來我們預計我們可以再突破
可以到達一個月
林耀東希望可以透過改善農作物運送、倉儲，幫助國內的農產品能夠出口到全世界。值得期待將改變未來世界的還有這項受人矚目的3D漂浮影像技術。
==業者 楊鈞翔==
影像就是站在桌面上面
或是地面上面
或者是天花板上面飄下來
然後你可以直接用手勢跟聲音
去跟它做一個互動
未來所有的虛擬影像將不需要透過3D眼鏡，就能栩栩如生的浮現在眼前，與人互動，科技部首度籌畫的「2017未來科技展」精選109項前瞻研究，希望能搭起產學研間的平台，讓這些創新的研發成果能早日產業化，走進日常生活中。
記者 陳姝君 陳立峰 台北報導
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