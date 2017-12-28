

爬山山友最怕遇上高山症，為了降低風險，玉山國家公園管理處在11座山屋將陸續設置加壓艙，可以提供高山症的緊急傷患模擬下降海拔高度的環境，降低死亡風險。不過登山團體認為加壓艙不是人人都會使用，應該加強民眾教育。



救難人員腳踩充氣，紅色的筒狀氣囊跟著充飽，這就是攜帶型加壓艙，現在成為高山症患者爭取救命時間的利器，玉山國家公園管理處獲贈11組加壓艙，目前已經放置在排雲山莊等五座山屋，希望降低高山症發生的風險。



==玉山國家公園管理處副處長 林文和==

假設山區裡面天候不佳

或是地形阻隔

病患沒辦法迅速下山的話

就應該給予充分氧氣治療(加壓艙)

我們已經陸陸續續

搬運到玉山排雲山莊

玉山員工山屋

及南二段三座山屋置放



==醫師 王士豪==

單純頭痛 頭暈 噁心 嘔吐

疲憊虛弱 它的發生率大約是36%

（高山症引發)高海拔腦水腫

或是高海拔肺水腫

大約是千分之五發生率

如果沒有立刻 快速下降高度的話

可能會快速導致死亡



捐贈這套設備的民間救護協會指出，高山症患者躺進加壓艙，相當於降低海拔1500公尺的效果，提供給無法立即下山，或是降低海拔高度的患者，可能達到模擬下降高度的效果，爭取救援時間，而登山團體表示，加壓艙並非人人會使用，還要加強民眾教育。



==台中市山岳會總幹事 張賀融==

我們國內其實很多山屋

其實都還是屬於半荒廢狀態

它平常並沒有管理員

還是要會用 而且要去熟練使用

你過一段時間 沒有用的話

你可能還是會忘記



登山專家說，全台大約有50個山屋，並不是每個都有相關的專業人士可以引導使用，應該在行前加強教育。玉管處強調，一旦發生高山症狀，不要再往高處登頂，應該先在同一高度休息，若無法及時下山而且有惡化情形時，再使用加壓艙，不過它只是輔助系統，如果情況允許，還是要盡快下山就醫。



記者 林健生 賴世杰 台中南投報導