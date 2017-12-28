















白色恐怖時期最大的政治案件鹿窟事件，今天滿65週年，監察院舉行村民大會，邀請當事人與家屬還有學者專家交換意見。監察院也請行政院基於轉型正義，研議修正國安法、補償法規，成立鹿窟紀念館，以維護基本人權。鹿窟事件受難者陳久雄：「比較開心，就很多老人我們很久沒見面了，再見面很開心啦，我看這也是最後一次了。」笑著說可能是最後一次見面了，監察院28號舉行鹿窟事件村民見面會，適逢鹿窟事件發生65週年，這些參加的受難者大多已經超過80歲，難得再見到當時的同村好友相當開心，但提到鹿窟事件還是相當難過。鹿窟事件受難者李石城：「我被抓走所以我媽下葬、出殯的時候，我都不知道。」大約三十位的村民前來參與，雖然很感謝監察院的調查報告，讓他們得以平反，但有些表示年紀已經太大，受難者李石城就說對他本人已經沒有實質意義，只剩下歷史影響。監察委員前陣子根據調查報告糾正國防部，也希望儘速修訂國安法。監察委員楊美鈴：「等快戒嚴的前14天，國安法竟然就規定說，國安法第9條第二款說它說這些受審判的、已經審判過的、確定的都不能夠再上訴，所以就把他們唯一上訴的機會都凍結掉了。」現在監察院請行政院基於轉型正義，研議修正國安法，補償法規，並且成立鹿窟紀念館，維護基本人權。鹿窟事件的受難者年紀都已經高齡，監察院和受難者們都希望這些能夠早日實現。韓瑩、張梓嘉 台北報導