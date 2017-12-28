澎湖連2天 傳綠蠵龜誤食海中垃圾死亡公視 (2017-12-28 00:00)
澎湖這兩天接連發現2隻綠蠵龜誤食海中垃圾死亡。其中一隻綠蠵龜，被救起沒多久後還吐血。事後發現牠腹中不少垃圾導致無法消化而死。當地2星期前淨灘，才清出3公噸垃圾，保育團體呼籲狀況若不解決，綠蠵龜死亡的悲劇將會不斷發生。
同仁小心翼翼抱著死亡綠蠵龜，海巡南區巡防局第七海岸巡防總隊，這個月27號下午發現這隻綠蠵龜，虛弱的漂浮在澎湖竹灣海邊，救上岸後牠不斷吐出鮮血，隨即斷氣。
==海巡人員 vs. 澎湖縣農漁局自然保育科職員==
初步確認是綠蠵龜
要就地掩埋了嗎 就地掩埋
縣府農漁局自然保育科當天也派人到場，初步研判綠蠵龜因誤食海中塑膠垃圾，導致無法消化而死亡，但26號澎湖蒔裡前海域也有綠蠵龜誤食海中垃圾死亡，接連兩天2隻綠蠵龜死亡，讓保育團體相當憂心。
==海湧工作室副執行長 郭芙==
（塑膠)吃下去有可能
牠(動物)在腸胃的消化
基本上塑膠沒辦法消化
所以如果比較大型
或者是形狀比較不容易
不容易由牠的腸胃道排出來的話
牠們很有可能就會腸堵塞
那腸堵塞 生物就會很容易死掉
當地2週前才淨灘過，清出3公噸的垃圾，但港邊還是不斷漂來垃圾，尤其寶特瓶這類塑膠製品。當地保育團體表示，澎湖是觀光區，遊客多，瓶裝水用量大加上回收機制不落實，累積許多垃圾，除了民眾發揮功德心，也建議政府像國外一樣，使用可分解的寶特瓶，降低對生物的傷害。
記者 王柔婷 陳顯坤 綜合報導
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