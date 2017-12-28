















美國蘋果公司日前坦承無預警讓手機降速，以彌補電池效能下滑，結果面臨至少九起集體訴訟官司，包括美國加州等地，以及以色列消費者控告蘋果欺瞞。其中一件訴訟案要求蘋果賠償近30兆新台幣。蘋果公司在20號坦承，以更新軟體的方式，降低舊款手機的處理器速度，解決老舊電池效能不佳的現象。消息一出，許多蘋果用戶都很憤怒。目前包括加州、紐約州、伊利諾州和北卡羅萊納州等地，至少有九起集體控告蘋果的案件，引用商業法的條文，控告蘋果未經過用戶同意便擅自降低手機速度，讓他們蒙受損失。也有訟訴書指控蘋果有詐欺意圖，變相強迫消費者購買新款手機。有提告者甚至要求1兆美元，相當於30兆新台幣的天價賠償。除了美國，以色列也有蘋果用戶向法院提出告訴，並要求36億新台幣的賠償。金融分析師表示，蘋果的降速風暴，災情恐怕才正要開始。投資管理分析師史都華說，「任何一丁點對於熱門股票的疑慮，像蘋果，隨即都會拖累股價。」蘋果發表聲明指出，手機降速的目的，是希望提供用戶最好的使用效能，延長手機的使用壽命。當時軟體更新的機種包括iPhone 6、6s、SE以及iPhone 7。提告的美國北卡州用戶不滿蘋果沒善盡告知義務，也沒建議用戶當時更換電池就能解決問題。加州用戶則指出，願意花大錢買蘋果手機的用戶，就是為了效能與速度。而在不知情的情況下被迫降速，用戶都對蘋果失望透頂。史都華表示，「如果蘋果真的刻意這麼做，法庭上將會吃不完兜著走。」有用戶建議蘋果，應該全面提供消費者舊手機電池更換和退費服務。分析師指出，這起手機降速事件，除了讓蘋果有吃不完的賠償官司，恐怕還會衝擊銷售原本就不如預期的iPhone X。張淑芬 編譯