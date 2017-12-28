高鐵向南延伸至屏東 預估經費近500億公視 (2017-12-28 00:00)
屏東縣政府積極爭取高鐵南延，高鐵局進行可行性評估，初稿出爐，以兩條新闢路線向屏東延伸，預估經費約500億，比起目前台鐵行車時間可省下20到30分鐘。屏東縣政府和在地青年樂觀以對，但鐵道學會表示，交通平權的代價是每年得虧損兩億。
高鐵局坦言，高鐵南延屏東，完工後30年恐怕也難以回收投資成本。鐵道學會更指出，以班次和營運人次預估，每年得虧損約兩億元。
台灣鐵道暨國土規劃學會理事鄭羽哲說，「我就告訴你說一年要虧兩億，背後的代價就是，興建的費用這四、五百億預算就別想要拿回來。你變成說挖一個坑之後，後面還要挖坑。 這些東西其實在未來都會形成財務負擔。」
高鐵局以新闢路線工程可行性評估：第一條路線進入高雄前，由燕巢分岔、往屏東延伸，經費約500億，長度13.2公里 ; 第二條由高鐵左營站往屏東走，經費約489億，長度17.5公里。兩條路線行車都是10分鐘左右。
屏東縣政府樂觀以對，認為對區域發展是正面效益。縣府發言人黃建嘉說，「不管是從左營端來，還是從燕巢端來，我們都希望高鐵可以實際上跨過高屏溪到屏東來，這樣是交通平權也好，或者對於未來屏東整體發展，也是正面的方向。」
縣府呼籲，別只以經濟效益作考量，爭取高鐵到屏東聯盟則是支持，由左營延伸方案。他們也說南港高鐵站虧損近6億，交通必須平權，破除長期以來的重北輕南。
爭取高鐵到屏東聯盟召集人蘇穩中也呼籲政府，要重視區域均衡，打破目前在政經結構上重北輕南的困境，「屏東的交通建設，特別是高鐵建設，象徵政府這樣的決心。」
高鐵南延做還是不做，目前只是初稿，高鐵局將在明年2月前，將正式可行性研究報告送交通部審查，最終由行政院拍板決定。
李淑蘭、孟昭權 屏東報導
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