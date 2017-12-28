桃園客運司機腦溢血 業者被控未給付全薪公視 (2017-12-28 00:00)
桃園客運駕駛陳彥霖今年3月上班午休時間，突然腦溢血倒臥停車場，如今右半身癱瘓，無法言語。儘管已經獲得職災認定，但家屬控訴桃園客運沒有按規定給付全額薪資以及醫療費。客運產業工會今天到桃園客運表達抗議，資方以聲明稿回應說，都有按月給勞工全薪。
55歲的陳彥霖今年3月上班午休時突然腦溢血，倒臥在停車場，雖然命救回來了卻半身癱瘓，無法言語，已經被認定是職業災害。依規定公司在勞工醫療期間，每個月要給付全薪以及醫療費用，不過家屬指控桃園客運每個月只給付半薪，也沒主動幫忙勞工的醫療費用。
陳太太表示，陳彥霖7月7號頭蓋骨放回去，再回去住院、手術，總共花了好幾十萬，「自付醫療費都自己付，公司也沒有說可以拿來公司請款。」
汽車客運產業工會前往桃園客運抗議，表示無法接受駕駛被資方當成寶特瓶用完就丟棄，並拿出行車紀錄指出資方讓勞工超時工作。
汽車客運產業工會理事范光明說，「早上四點多出門、五點多到場站，連續一直工作，到了晚上11點20分才下班。」
桃園客運派代表現身抗議現場，卻不願意接受工會陳情，以及讓媒體訪問，只以聲明稿反駁，從今年4月都有按規定發放全薪，也有協助申請免繳交健保規定的部分負擔醫療費用，雙方是各說各話。
桃園市政府勞動檢查處處長周賢平說，「據我們了解，4月份到現在，公司有給原領工資，因為包含勞工保險局的傷病給付，是可以用抵沖的方式。可能家屬認為有些少給的部分，這個我們會來了解。」
勞動處表示，桃園客運從民國104年至今，接連被查獲有超時、加班費未給付等違規情況，裁罰金額將近450萬，如今又發生勞資爭議，29號將前往桃園客運了解，並給予家屬協助。
蔡慧玲、蔣龍祥 桃園報導
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