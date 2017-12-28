中信金融管理學院等3校 註冊率100%公視 (2017-12-28 00:00)
教育部首度公布大專校院新生註冊率，也有學校轉型成績不錯。像中信金融管理學院、一貫道崇德學院、崇仁醫護管理專科學校註冊率都高達100%。其中中信金融管理學院前身是興國管理學院，因為學校規模縮編加上標榜「畢業即就業」，讓註冊率居高不下。
走進教室裡，可以看見專心上課的學生，這裡是中信金融管理學院。它的前身是「興國管理學院」，因為師資、財務等問題，招生狀況連年不佳，還一度被教育部要求停招，後來由中信接手後，104年改為中信金管學院，情況出現改變。
==中信金融管理學院教務長 鄭欽哲==
（學生)拿到9張金融的全證照
多益的分數達到750分
學校的成績及格
那由學校推薦給我們的
產學合作夥伴 (學生)保障就業
==中信金融管理學院學生 劉同學==
把就是金融的整個體系
就是去學到它的真正實務
業界真正在使用的東西
或者是說各類的知識
打出企業招牌和保障就業等措施，[[CG IN]學校去年和今年的註冊率都是100%，不過目前，學校規模小，三個科系，學士班150人、碩士班30人，明年打算增設「金融管理學士班」45人。。
==教育部高教司長 李彥儀==
學生畢業之後
會到中信相關集團來就業
因此他在學的一個相關訓練
其實企業有提供他一些實習
甚至考證照
確實是有很大的號召力
（另一點)跟學校的規模也有關係
除了中信金管學院之外，崇德學院、崇仁醫護管理專科學校，也是註冊率100%。教育部表示，崇德學院和崇仁醫護，都有宗教性質背景，而這三校的共同點是學生不多、規模小，鎖定目標群，辦學績效明顯，再加上努力招生，因而反映在招生成果。
記者 曹晏郡 陳昌維 溫正衡 台北台南報導。
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