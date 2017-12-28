公布大專註冊率 8校瀕臨退場或轉型邊緣公視 (2017-12-28 00:00)
教育部首度公布全台大專校院全校註冊率，包含宗教研修學院，有19所學校，今年新生註冊率低於6成。位於花蓮的台灣觀光學院註冊率29.87%，全台最低。而包括台觀在內共有八校，學生人數不到三千，註冊率不到六成，瀕臨退場或轉型邊緣。
跟著老師學習，台灣觀光學院的廚藝系學生正在上烘焙課。但這所九月份曾宣布停招的學校，今年日間部因為只留下廚藝系，招收74個學生，在教育部首度公布的"全校新生註冊率"，全台最低、只有29.87%。
==台灣觀光學院產學合作中心主任 許月燕==
這個公布 對我們學校是不公平的
因為在九月份的時候
宣布學校即將轉型
當時教育部就已經來協調過
把我們的學生轉到別的學校去
那當然是經過他們調整以後
跟錄取的人數就會有差距了
校方表示，102年開始因為招生不佳被列為專案輔導學校，目前進入轉型，只留下廚藝系，教育部卻在這個時候公布數據，不盡公平。而包括台觀在內，全台有19所學校的全校註冊率都不到6成。摒除宗教學院，台灣觀光學院，南榮科大、華梵、和春等八校，因為學生不到三千人，註冊率又不到六成，恐怕面臨轉型、退場危機。
==南榮科技大學副校長 劉清如==
跟高中職的密切的合作
以及辦理像樂齡大學等活動
來得到區域的認同
雖然今年的註冊率不盡理想
但相較去年來講 已經有所成長
這八所學校陸續發出聲明澄清，也強調註冊率不等同於辦學品質，而教育部也緩頰，辦學的好壞，除了註冊率外，還有很多層面必須評估。
==教育部次長 姚立德==
包括外籍生的人數 包括我們學生
到國外做交換學生的人數
專任 兼任老師的人數
學校的財務
也是一項很重要的指標
教育部坦言註冊率偏低的學校，大部分位在中南部、東部，是「區域」吃虧，更強調註冊率不是選校唯一依據。但因為行政院通過「私校轉型退場條例草案」，私校未滿3千人而且連續兩年「註冊率未滿6成」等狀況，將列為轉型、退場的輔導學校，才使得這項指標格外受到重視。
記者 曹晏郡 陳昌維 溫嘉楷 溫正衡 綜合報導
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