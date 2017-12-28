

台灣空氣品質持續惡化，台北醫學大學研究發現空氣汙染會導致睡眠品質不良，醒過來次數增加、血清素下降，肺功能也受影響。國衛院研究也發現，長期曝露在PM2.5，還會造成肝臟發炎，增加罹癌風險！



工廠的煙囪冒出陣陣白煙，加上馬路上汽機車所排放的廢氣，台灣秋冬季節的空氣品質經常不良，台北醫學大學針對傳產業電焊工人與一般辦公室員工進行睡眠品質監測，結果發現工廠電焊環境所產生的PM2.5濃度超標61倍，導致員工睡眠品質下降，一個晚上就醒來22次。



==雙和醫院胸腔內科主任 李岡遠==

身體在發炎的時候 這些發炎細胞

會讓我們的色胺酸的代謝 就是說

它不往血清素的方向去代謝

所以當血清素不足的時候

我們睡眠清醒的控制

就失去一個正常的調節



研究團隊表示PM2.5可能深入肺泡、進到血液循環影響全身健康，過去研究就顯示當PM2.5濃度增加，有睡眠呼吸中止症者的狀況會加重，這次研究更發現PM2.5也會抑制血清素生成，不利睡眠，造成失眠及憂鬱。



另外，國家衛生研究院也研究發現，長期曝露在PM2.5中，會造成肝臟發炎，增加罹癌風險。



==陽明大學助理教授 潘文驥==

因為PM2.5的粒徑夠小

而且它本身就是一個混合物

譬如說空氣中裡面的一些重金屬

或者是一些PH

這是一種汽機車燃燒之後

產生的一些有毒物質

所以很有可能就是說

是這些吸附在小粒徑的PM2.5

上面的這些不好的物質

結果造成肝癌的發生



學者表示，國人PM2.5曝露來源以國內汙染源為主，大致分為交通排放、工業排放、懸浮塵土或道路揚塵等，依照目前空汙監測數據來看，除花東地區外，包括苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南和高雄縣市等中南部，都被列為急需控制的地區。



記者 綜合報導