

國健署公布最新2015年癌症登記報告。癌症時鐘再快轉6秒，平均每5分鐘就有1人罹癌。大腸癌連續第10年排在第一名，不過發生人數首度負成長。而位居第二的肺癌及第三的乳癌，人數都有增加。



國內罹癌人數持續上升，國健署公布最新癌症登記報告，104年癌症新發人數為10萬5156人，比103年增加2009人，癌症時鐘也撥快6秒，平均每5分鐘就有1人罹癌。



==國健署長 王英偉==

老化就是癌症發生

最主要的一個因素

我們最近也看到

台灣人口老化的速度非常的快

（癌症時鐘變快)這個部分

有可能未來還是會有這樣的情況



國內發生人數最多的前10大癌症依序為大腸癌、肺癌、女性乳癌、肝癌、口腔癌、攝護腺癌，胃癌、皮膚癌、甲狀腺癌及食道癌。，其中大腸癌發生人數是首度負成長，比前一年減少185人，但位居第二的肺癌，及第三位的乳癌，則分別比前一年增加了624人及591人。



==國健署長 王英偉==

我們看到大腸癌有明顯的下降

最主要是因為篩檢的成功

我們在篩檢的時候

我們發現很多的瘜肉

（乳癌)篩檢一開始的時候

可能會發生率增加

過去如果篩檢比較少的時候

我們就沒有看到那麼多乳癌



另外，國內男人比女人容易罹癌，癌症發生率是女人的1.2倍，這跟抽菸、飲酒、嚼檳榔較多有關，尤其是口腔癌與食道癌各為女性的11.6倍以及15.8倍。



國健署提醒，菸、酒、檳榔、過重或肥胖，以及不健康飲食、缺乏運動或是致癌性病毒感染等，都是導致癌症發生的危險因子，民眾不能不防。



記者 吳雅瑜 莊志成 台北報導