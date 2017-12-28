癌症時鐘再快轉6秒 平均每5分鐘1人罹癌公視 (2017-12-28 00:00)
國健署公布最新2015年癌症登記報告。癌症時鐘再快轉6秒，平均每5分鐘就有1人罹癌。大腸癌連續第10年排在第一名，不過發生人數首度負成長。而位居第二的肺癌及第三的乳癌，人數都有增加。
國內罹癌人數持續上升，國健署公布最新癌症登記報告，104年癌症新發人數為10萬5156人，比103年增加2009人，癌症時鐘也撥快6秒，平均每5分鐘就有1人罹癌。
==國健署長 王英偉==
老化就是癌症發生
最主要的一個因素
我們最近也看到
台灣人口老化的速度非常的快
（癌症時鐘變快)這個部分
有可能未來還是會有這樣的情況
國內發生人數最多的前10大癌症依序為大腸癌、肺癌、女性乳癌、肝癌、口腔癌、攝護腺癌，胃癌、皮膚癌、甲狀腺癌及食道癌。，其中大腸癌發生人數是首度負成長，比前一年減少185人，但位居第二的肺癌，及第三位的乳癌，則分別比前一年增加了624人及591人。
==國健署長 王英偉==
我們看到大腸癌有明顯的下降
最主要是因為篩檢的成功
我們在篩檢的時候
我們發現很多的瘜肉
（乳癌)篩檢一開始的時候
可能會發生率增加
過去如果篩檢比較少的時候
我們就沒有看到那麼多乳癌
另外，國內男人比女人容易罹癌，癌症發生率是女人的1.2倍，這跟抽菸、飲酒、嚼檳榔較多有關，尤其是口腔癌與食道癌各為女性的11.6倍以及15.8倍。
國健署提醒，菸、酒、檳榔、過重或肥胖，以及不健康飲食、缺乏運動或是致癌性病毒感染等，都是導致癌症發生的危險因子，民眾不能不防。
記者 吳雅瑜 莊志成 台北報導
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
行動 印表機．雷射印表機．噴墨 印表機．印表機 墨水．A4 噴墨印表機．Brother 黑白雷射印表機．印表機 canon．印表機 LQ690．FUJI 印表機．彩色雷射印表機．HP Pro 印表機．點陣 印表機．l355 印表機．A3 雷射印表機．ML-1640 印表機．隨身相片印表機．A3 噴墨印表機．Hp p2015 印表機．點陣印表機．a3 印表機．USB 印表機 30CM．LevelOne 印表機．迷你 印表機．HP M1132 印表機．Cliptec 印表機．EPSON L120 印表機．零壹 印表機．印表機．噴墨印表機．印表機 LQ690C
群交趴攝影師遭起底！外拍女模解「邀約話術」【NOWnews今日新聞】
教部公布大專註冊率 高教危機全都露【中廣新聞網】
堅守懷孕前3月保密 竟被不熟網友嗆：為何不講【NOWnews今日新聞】
解密專業25期：漢語言文學專業 「哪裡需要去哪裡」？【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》