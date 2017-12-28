

抗議空汙問題，彰化和美鎮民1000多人上午由鎮長帶頭前往台中火力發電廠陳情，要求還給和美人乾淨的空氣呼吸。他們不滿北有中火， 南有六輕夾擊，讓彰化和美的空氣越來越糟。除了要求中火降載，也希望中火在和美設置觀測站，作為降載依據。



來自和美的民眾1000多人圍在火力發電廠前，根據和美鎮公所統計，和美一年有850到900人死於肺腺癌，他們懷疑與空汙有關，就連農地也受到汙染。



==和美鎮長 阮厚爵==

中火以及中龍

對於我們空氣品質的汙染

佔了80%

我們和美人不再沉寂了



陳情群眾戴著口罩，圍在四支象徵性的煙囪旁邊大聲喊抗議，他們是來自彰化和美地民眾，由鎮長帶頭要向台中火力發電廠，表達對空汙的不滿。



==和美鎮農會理事長 李明城==

問題沒有改善的話

我們祖先留下來的土地

不管是收成還是土地的汙染

都很嚴重



==抗議民眾==

如果沒有好好的

跟我們說(清楚)的話

未來我們32(個)里

我們每個里輪流

每天都會來這邊抗議



彰化和美鎮民指出，即使來到火力發電廠，天空也是灰濛濛。而根據台中市環保局上午11點，即時的監測資料，有11處觀測站空氣品質達到不良等級，台中火力發電廠也派出廠長接下陳情書。



==台中火力發電廠廠長 薛人豪==

設備也改善好

然後把電力穩定供應

兼顧環保跟電力(穩定)



中火表示，截至中午為止，廠內運轉7部機組，如果接獲台中市環保局的通知，將不排除降載；目前燃煤的部分，將依照台中市政府核定，減煤五百萬噸，也擬訂空汙改善計畫，希望改善空氣品質。



記者 林健生 賴世杰 台中報導