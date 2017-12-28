龍崎事業廢棄物掩埋場水保工程悄過關 議員要求南市府撤回許可台灣好新聞報 (2017-12-28 21:42)
記者莊漢昌／台南報導
台南龍崎區世界級白堊泥岩地形景觀，擬設置事業廢棄物掩埋場，引起地方各界強烈反對。市府卻於上週悄悄核准龍崎掩埋場興建水土保持工程沈沙池，長期關注生態環保議題的市議員蔡旺詮28日緊急提出聲明，要求代理市長李孟彥應撤回此施工許可。
蔡旺詮說，掩埋廠於103、104年所提出的緊急水土保持工程有二處，再加上自山坡開挖小路等均已破壞且明顯去傷害了原白堊土地形及生態環境。如今竟以預防性防災名義申請永久性沈沙池施工，形同變相化整為零的施作掩埋場基礎工程一樣，也違背了當時賴市長和環保局長「在地方沒共識前，不會同意動工」的承諾。
龍崎區牛埔里長陳永和指出，掩埋場103年用緊急防災名稱動工，結果從照片可以看出，工程早已屍骨無存，這證明牛埔的地質不適合開挖，而且所謂的臨時沉沙池，是施做在水埔溪支流的河床上，河床和出水口高度竟是一樣的，真是離譜！此處無立即性的危險又無威脅到百姓的身家性命安，應立即撤銷施工許可證。
蔡旺詮表示，目前市政府應該屬於看守性質，事涉爭議案件的決策都應更謹慎，雖然他肯定代理市長李孟諺的認真和樸實，但此案應現場實地會勘，予以駁回不切實際且破壞山林的人工工程。
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