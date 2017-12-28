（中央社記者黃麗芸台北28日電）現年54歲徐姓女子日前遭詐騙集團謊稱健保卡遭人盜用，她信以為真便依對方指示交付6張提款卡，前後遭提領新台幣510萬餘元，警方調閱上百支監視器後鎖定，逮捕5嫌。



台北市警察局萬華分局日前接獲銀行行員報案，指稱疑似有一名婦人遭到詐騙，立即派員前往調查發現，徐女因誤信詐騙集團成員告知她的健保卡遭人盜用，便依對方指示，將自己和母親的提款卡交付給詐騙集團成員。



警方調查發現，徐女在接獲詐騙電話後，分別於10月31日、11月6日將6張提款卡交付給詐騙集團成員，前後共被詐騙集團提領51次、164筆，被騙金額高達510餘萬元。



由於徐女精神狀況不佳，加上記憶混亂，無法詳述受騙過程，使得案件偵辦初期受阻。



經警方組成專案小組並報請台北地檢署指揮偵辦，針對遭詐騙集團成員提領時、地，調閱周遭共計上百支監視器影像，進行分析比對相關事跡證據等資料後，終於鎖定嫌疑人身分及使用的交通工具。



警方於12月11日持台北地方法院暨檢察署核發的搜索票與拘票，兵分多路，前往桃園市觀音和中壢等地區，一舉破獲這個詐騙集團，共計查獲5名成員。



同時，現場查扣相關贓款47萬元、14本帳本、被害人金融卡7張及12隻行動電話等證物。



全案詢後依詐欺等罪嫌移送台北地檢署偵辦。



萬華分局呼籲，民眾勿輕信不明來電要求操作ATM或誆稱假檢警要求交付提款卡、存簿或印章，以免落入詐騙陷阱；若遇有上述狀況，則應保持冷靜且切勿慌張，並依照防詐騙三步驟「一聽」、「二掛」、「三查證」，迅速撥打110報案電話或165反詐騙專線諮詢確認。1061228